Почему ввели отключения света в семи областях: объяснение Минэнерго

В ведомстве в заявлении об оперативной ситуации в энергосистеме на девять часов вечера отметили, что отключения света были применены в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Запорожской областях.

Как причины

Как пояснили в Минэнерго, аварийные и почасовые отключения связаны с тремя факторами. А именно:

сетевые ограничения на магистральных линиях оператора системы передачи (невозможность передачи всего необходимого объема электроэнергии потребителям энергодефицитных регионов из "профицитных" областей);

недостаточность локальной генерации из-за российских обстрелов;

рост потребления в вечерние пиковые часы.

Также в министерстве напомнили, что плановые отключения применяются в двух регионах: в Харьковской и Днепропетровской областях.

В Минэнерго просят граждан отнестись с пониманием к временным трудностям со светом. И заверили, что энергетики продолжают восстановительные мероприятия, и "делают все возможное и невозможное, чтобы свет и дальше был в домах всех украинцев".

"Враг ждет от нас паники и хочет посеять уныние. Но мы уверенно прошли зиму со светом и теплом. И так будет и дальше", - говорится в заявлении.

Отключение света в Украине из-за российских атак

Ранее сегодня, 29 марта, Укрэнерго поручило операторам применить графики отключений света в трех областях, а именно в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской. Кроме того, в Харькове обновили графики отключений света, которые будут действовать с 1 по 7 апреля.

Позже вечером стало известно, что графики отключения света вводятся также в Полтавской и Донецкой областях. Кроме того, они будут действовать в Сумской области.

Напомним, войска РФ в ночь на 29 марта выпустили по Украине 60 дронов-камикадзе и 39 ракет разных типов. ПВО ВСУ уничтожила 56 беспилотников и 29 ракет оккупантов. Отметим, что этот удар снова был нацелен на энергетику Украины.

Так, интервенты атаковали три ТЭС в Украине, в результате атаки серьезно повреждено оборудование. Также были атакованы объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской, Черкасской, Львовской и Ивано-Франковской областях.