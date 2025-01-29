Почему не все радикалы Европы являются друзьями Путина: объяснение экспертов

Во многих странах Европы к власти приходят радикальные популисты. Это может иметь определенную угрозу для Украины, однако не все популисты являются "друзьями" российского диктатора Владимира Путина.

Для популистов в странах Центрально-Восточной и Северной Европы важную роль играет историческое наследие и близость России. Однако стоит заметить, что в последнее время ряд популистских партий был настроен антироссийски.

"Это Польша, которая на протяжении истории имела трагический опыт отношений с Россией. Польские популисты устали от России. То же самое в скандинавских странах: они устали от геополитических интересов России в течение многих лет", - сказал изданию профессор международных отношений Радбодского университета Неймегена Бертьян Фербеек.

Аналогичная ситуация в странах Балтии, Дании и Норвегии и Финляндии. В частности, последний спикер парламента от Финской партии (предыдущее название "Настоящие финны") Юсси Халла-ахо, известный тем, что заказал за донат надпись на украинском снаряде, а также выступал на украинском языке с трибуны Верховной Рады.

Несколько иной является ситуация в Италии. Правительство страны во главе с Джорджией Мелони регулярно оказывает помощь Украине.

"Позиция Мелони проукраинская, потому что это выгодно Италии. "Братья Италии" как политическая партия не являются проукраинскими, хотя часть партии поддерживает позицию премьер-министра", - сказала РБК-Украина содиректор программы "Будущее Украины" Центра геополитики Кембриджского университета Виктория Вдовиченко.

По ее словам, итальянским компаниям интересно заходить в Украину с крупными энерго-инфраструктурными проектами, а также проектами по морской безопасности. В то же время не последнюю роль играют личные контакты.

"Это заслуга Владимира Зеленского. Он ее очаровал в прямом смысле этого слова. Премьер-министр Италии любит общаться с Зеленским и могу сказать бесспорно, что она изменила свой взгляд в отношении Украины именно после прихода к власти Зеленского, но не все члены партии пошли за своим лидером", - добавила Вдовиченко.