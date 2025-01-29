Радикалы на марше. Почему Европа выбирает популистов и чем это грозит Украине

Радикальные популисты приходят к власти или получают ощутимое присутствие в парламентах целого ряда стран Европы. Чем это грозит и все ли так плохо для Украины – читайте в материале журналиста РБК-Украина Романа Кота.

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Призрак бродит по Европе – призрак популизма. Ультраправые и ультралевые партии во многих странах Европы или получают двузначные проценты поддержки на выборах, или вообще приходят к власти. Эту реальность нужно принимать во внимание. Впрочем, она не так страшна, как кажется на первый взгляд.

Ультраправые и ультралевые в Европе

Ультраправая "Альтернатива для Германии" (АдГ) в ФРГ давно закрепилась в статусе самой популярной оппозиционной силы. С 18-20% рейтинга партия занимает второе место в опросах общественного мнения, а в прошлом году впервые победила на местном уровне в земле Тюрингия, впоследствии показала хорошие результаты и на других выборах. Партия уже несколько лет находится под наблюдением "Федеральной службы защиты конституции" по подозрению в экстремизме.

В 2021 году служба классифицировала АдГ в Тюрингии как "безусловно правоэкстремистскую" организацию. Лидера партии в Тюрингии Бьорна Гёке признали виновным в использовании запрещенного лозунга штурмовиков СА Адольфа Гитлера. Также по решению немецкого суда Гёке можно справедливо называть "фашистом".

С другой стороны, ультралевый "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ) с около 6% спекулирует на левых темах социальной справедливости и падения уровня жизни. Эта политсила появилась недавно в результате раскола бывших немецких коммунистов из "Левой" партии.

Лишь чудом традиционным партиям удается держать АдГ в политической изоляции. Основные партии Германии пообещали избегать коалиций с праворадикалами. Чего не скажешь о ССВ. В ноябре прошлого года эта партия впервые стала членом правящей коалиции в той же Тюрингии.

Похожая ситуация во Франции. На парламентских выборах прошлого года ультраправое "Национальное объединение" получило 20% мандатов и заняло второе место. Бывший лидер партии (но при этом и в дальнейшем одно из ее лиц) Марин Ле Пен сейчас находится под следствием по обвинению в хищении средств Европейского Союза и скрытом финансировании партии. А в 2014 году она заявляла о поддержке террористов "Л/ДНР", говорила, что разделяет с Путиным единые ценности и хочет федерализации Украины.

В то же время ультралевая "Непокоренная Франция" получила 12% мест. На выборы партия шла блоком вместе с другими левыми партиями, поэтому де-факто сейчас влияет на треть парламента, хотя в левом лагере уже очень заметны признаки раскола.

Только политическая акробатика президента Макрона, который единолично может назначать премьер-министра, и мажоритарная двухтуровая избирательная система Франции спасают страну от полного политического хаоса. Хотя однажды лево- и праворадикалы уже смогли свергнуть назначенного Макроном премьера.

В Италии после выборов 2022 года коалицию сформировали популистские "Братья Италии", "Лига" и "Вперед, Италия!". Лидер первой партии и действующий премьер-министр Италии Джорджия Мелони когда-то открыто выражала симпатии к диктатору Бенито Муссолини. Лидер второй – Маттео Сальвини – известен тем, что в предыдущем правительстве в качестве министра внутренних дел отгонял от итальянских берегов суда с мигрантами. Теперь уже покойный лидер третьей партии – Сильвио Берлускони – лично дружил с Путиным много лет.

Ультраправая "Австрийская Партия свободы" (АПС) 29 сентября впервые в истории выиграла национальные парламентские выборы в Австрии, получив около 29% голосов. Более того, впервые президент страны поручил ей формировать коалицию.

В Словакии с 2022 года у власти левопопулистская партия SMER-SD ("Курс") и праворадикальная Словацкая национальная партия. Предыдущий лидер последней партии Ян Слота призывал "залить венгров бетоном" и анонсировал танковый поход словаков на Будапешт.

Митинг "Альтернатив для Германии" в Тюрингии, август 2024 г. На немецкий флаг дополнительно нанесли "железный крест", распространенный во времена нацистской Германии (фото: Getty Images).

В Румынии на парламентских выборах в конце прошлого года праворадикальные партии "Союз объединения румын", "SOS Румыния" и "Партия молодых людей" на троих получили треть мандатов. А на выборах президентских в первом туре вообще победил независимый ультраправый кандидат Келин Джорджеску. Правда, впоследствии результаты выборов президента отменили из-за обоснованных подозрений во вмешательстве России.

В Швеции – специфическая ситуация. Правопопулистская партия "Шведские демократы" в 2022 году формально не вошла в коалицию. Но ее представители получили неминистерские должности в правительстве, что дает им возможность полностью контролировать его работу, получать всю информацию и ветировать любые решения, которые им не понравятся.

В Венгрии долгое время сильные позиции занимала праворадикальная партия "Йоббик". Впрочем, в последние годы она стала более умеренной. Зато резко вправо в своей риторике сместился многолетний премьер-министр страны Виктор Орбан.

Этот список можно еще долго продолжать. Общее у всех этих партий одно – они пытаются пошатнуть власть умеренных политсил, которые десятилетиями правили или правят Европой. При этом второстепенный вопрос, какую именно риторику они используют – ультраправую или ультралевую.

"Не везде, конечно, но во многих контекстах ультраправые и радикальные левые имеют одну общую цель, одного общего врага. Это в основном либеральный мейнстрим, как они его называют", – сказал РБК-Украина ассоциированный профессор европейских студий Тартуского университета (Эстония) Стефано Брагироли.

Более того, в политологии давно известен "эффект подковы". Он предполагает, что ультралевые и ультраправые на самом деле не являются антагонистами, как пытаются себя позиционировать.

"Очень редко они официально работают вместе. Но все чаще они говорят одно и то же, действуют по-разному, но у них одинаковые цели, а главное, что у них одинаковый электорат. Поэтому избиратели, которые сегодня голосуют за АдГ в Германии, завтра могут проголосовать за Вагенкнехт", – отметил Брагироли.

Почему растет популярность популистов

Длительный рост популярности право- и леворадикалов в Европе имеет несколько причин. В длинной перспективе такой тренд начался еще с завершением "холодной войны". Это подорвало легитимность традиционных партий, которые существовали в условиях двухполярного мира, отметил РБК-Украина профессор международных отношений Радбодского университета Неймегена (Нидерланды) Бертьян Фербеек. Таким образом, возникло политическое и избирательное пространство для новых движений и партий, которые мобилизовали поддержку, заявляя о "несостоятельности" традиционных партий служить интересам народа.

Далее они получили импульс из-за усиления глобализации и европейской интеграции. Популисты внушали гражданам, что те проиграли в этих процессах и что традиционные политики мало делают для защиты интересов "народа".



"Кроме того, миграция (которая частично связана с глобализацией) и мнимая угроза для людей стали центральными темами для многих популистских движений и партий", – сказал изданию Фербеек.

Конференция правых популистских партий во Флоренции, Италия. Декабрь 2023 г. (фото: Getty Images)



И вообще, неопределенность своего будущего и постоянная угроза потерять "почву под ногами" создают благоприятный эмоциональный фон для популистов.

"Люди боятся перемен, люди боятся неуверенности, люди боятся того, что они будут терять часть своего благосостояния и идентичности по разным причинам. И фактически на этом строят свои нарративы партии, которые называют популистскими", – сказал РБК-Украина аналитик в Западном Институте в Познани (Польша) Виктор Савинок.

По его словам, сейчас популистские партии используют два месседжа.



Первый – что они являются "новыми лицами", которые выступают против старых политических элит.



Второй – критика демократической системы как в принципе неспособной к эффективным действиям, ведь каждое серьезное решение требует многочисленных и длительных согласований.

В то же время популисты играют на эмоциях и простых решениях, которые легче всего воспринимают определенные категории избирателей, которые не всегда понимают причинно-следственные связи.

"Популисты, в частности ультраправые партии, предлагают невероятно быстрые решения, что на самом деле и хочется слышать (среднестатистическому европейцу, – ред.). Это наживка, которая срабатывает в краткосрочной перспективе", – сказала изданию содиректор программы "Будущее Украины" Центра геополитики Кембриджского университета (Великобритания) Виктория Вдовиченко.

Кроме того, популисты в большинстве случаев удачно освоили социальные сети, которые позволяют им общаться со своей аудиторией в обход мейнстримных медиа.

Фактор России

За правыми и левыми радикалами давно закрепилось прозвище "друзья Путина". По крайней мере, относительно части партий для этого действительно было много оснований. Задокументированы многочисленные факты их сотрудничества с российскими посольствами, выделение кредитов в российских банках, поездки депутатов-популистов в Россию и, в конце концов, прямой работы отдельных персон на российские спецслужбы.

Глобальная цель России – расшатать европейскую политическую систему и создать хаос. В то же время Кремль использует европейских радикалов и для тактических задач.

До полномасштабного вторжения Россия регулярно возила представителей популистских партий в оккупированные Крым и Донбасс. Хотя в основном речь шла о местных депутатах из небольших городков, такие визиты должны были показать, что захваченные территории не находятся в международной изоляции, и что якобы европейские политики признают "отделение" Крыма и Донбасса от Украины. Так же Россия использовала своих друзей в качестве "наблюдателей", во время различных "выборов" на оккупированных территориях.

В конце концов, для продвижения российских интересов в Европе они тоже использовались. К примеру, "Альтернатива для Германии" и сейчас не скрывает связей с Россией. Члены партии несколько раз по приглашению РФ посещали оккупированный Крым. А расследование Spiegel показало, что в июле 2023 года парламентская фракция АдГ по указанию России подала иск в Федеральный конституционный суд с требованием остановить поставки Украине оружия.

Лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини в Москве, 2017 г. (фото: Getty Images)

В свою очередь, для популистов Россия - одна из немногих глобальных сил, которая готова их поддерживать.

С другой стороны, существует психологический фактор. На примере "Национального объединения" во Франции это объяснила изданию преподаватель, научный сотрудник Университета "Лион 3" имени Жана Мулена (Франция) Оксана Митрофанова.

"Для депутатов "Национального объединения" был привлекательным образ Европы, основанной на христианских европейских ценностях. И президент Российской Федерации имел образ ее крепкого лидера", – сказала Митрофанова.

Но проблема в том, что представители партии не понимают, что такое авторитарный режим. Ведь диктатура в том числе предполагает и отсутствие свободы слова и нарушение прав человека.

В конце концов, после полномасштабного российского вторжения в Украину многие популисты публично открестились от РФ. Лидер итальянской "Лиги" Маттео Сальвини в марте 2022 года публично осудил российскую агрессию и Путина лично.

Показательной в этом смысле является позиция венгерских правых популистов "Йоббик". Лидер партии Мартон Дьондьоши в декабре 2022 года заявил, что выбирать союзником Россию в борьбе "за права венгерского меньшинства" в Украине было ошибкой, и извинился.

"Я защищал их, когда я выступал против Украины в то время. И, к сожалению, признаю, делал это в сотрудничестве с Россией. Сейчас я бы уже не сделал этого. Не поехал бы на Донбасс, потому что уже понимаю последствия и скрытые намерения России, когда она нас поддержала. Это было слишком. Я бы этого никогда не сделал теперь и я прошу прощения за это", – заявил политик в интервью "Европейской правде".

Вместе с тем, целый ряд популистских партий был настроен антироссийски и до 2022 года.

Почему популисты бывают антироссийскими

Для популистов в странах Центрально-Восточной и Северной Европы важную роль играет историческое наследие и близость России.

"Это Польша, которая на протяжении истории имела трагический опыт отношений с Россией. Польские популисты устали от России. То же самое в скандинавских странах: они устали от геополитических интересов России в течение многих лет", – сказал изданию Бертьян Фербеек.

"Шведские демократы" решительно поддерживают Украину. "Мы выступали за предоставление как военной, так и гражданской помощи Украине еще до полномасштабного вторжения в 2022 году, а также обязались продолжать поддержку и рассматривать возможности увеличения поддержки в будущем. Что касается санкций против России, то мы выступаем за усиление санкций в целом и рассматриваем новые возможности дальнейших санкций", – говорится в ответе партии "Шведские демократы" на запрос РБК-Украина.

Относительно внутренней политики позиции "Шведских демократов" особо не изменились.

"Наш основной анализ негативных последствий миграционной политики последних десятилетий для всего общества подтвердился, и наши принципы относительно социального государства и необходимости помогать тем, кто в этом нуждается, и поощрять промышленность и рост, являются одинаковыми. Конечно, разработка политики никогда не заканчивается, и мы всегда адаптируемся к новым обстоятельствам", – говорится в ответе "Шведских демократов".

Похожая ситуация в странах Балтии, Дании и Норвегии и Финляндии. К слову, в последней спикер парламента от "Финской партии" (предыдущее название "Настоящие финны") Юсси Халла-ахо известен тем, что заказал за донат надпись на украинском снаряде, а также выступал на украинском языке с трибуны Верховной Рады.

Несколько иной является ситуация в Италии. Правительство страны во главе с Джорджией Мелони регулярно оказывает помощь Украине. В определенной степени ее саму даже можно назвать одним из адвокатов Киева в Евросоюзе.

Владимир Зеленский и Джорджия Мелони (фото: Getty Images)

"Позиция Мелони проукраинская, потому что это выгодно Италии. "Братья Италии" как политическая партия не являются проукраинскими, хотя часть партии поддерживает позицию премьер-министра", – сказала РБК-Украина Виктория Вдовиченко.

По словам эксперта, итальянским компаниям интересно заходить в Украину с крупными энерго-инфраструктурными проектами, а также проектами по морской безопасности. В то же время не последнюю роль играют личные контакты.

"Это заслуга Владимира Зеленского. Он ее очаровал в прямом смысле этого слова. Премьер-министр Италии любит общаться с Зеленским и могу сказать бесспорно, что она изменила свой взгляд в отношении Украины именно после прихода к власти Зеленского, но не все члены партии пошли за своим лидером", – добавила Вдовиченко.

Партнеры "Братьев Италии" по коалиции, партии "Лига" и "Вперед, Италия", прямо критикуют Мелони в контексте Украины, но эта критика сдержанная, в отличие от еще одной популистской партии – "Движения 5 звезд", которые сейчас находятся в оппозиции.

В Нидерландах правые популисты из "Партии свободы" вынуждены учитывать антироссийский консенсус в обществе. Он сложился после того, как Россия в 2014 году сбила боинг MH17. Партия Вилдерса в 2016 году на референдуме агитировала против подписания соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Однако в прошлом году партия вошла в коалицию, и пообещала в дальнейшем поддерживать Украину. Пример Нидерландов как раз и показывает, как популисты со временем могут менять свою позицию.

Эволюция курса

Единой модели как популисты меняются, пытаясь прийти к власти, нет. Но можно выделить несколько трендов.

С одной стороны, популисты неизбежно уменьшают радикальность своих взглядов, чтобы заручиться поддержкой большего количества избирателей. К примеру, это произошло в Италии, Франции и Нидерландах.

"Классическим является подход: если ультраправые просто хотят приходить к власти, для этого они "хамелеонно" маскируют определенные месседжи, которые выгодны для того, чтобы получить большее количество мест. А потом видоизменяются в связи с этим, чтобы "хайповый подход" сохранялся", – пояснила Вдовиченко.

По мнению Фербеека, уменьшение радикальности произошло в странах, где несколько популистских партий борются за одни и те же голоса. Это заставляет их также противопоставлять себя другим популистским партиям, таким образом подталкивая одних к более центристской позиции, а других к более радикальной.

"К примеру, это случай Италии, где партия Мелони стала чуть менее радикальной, а "Лига" – более радикальной. В 2023 году так было в Нидерландах, когда "Партия свободы" предлагала быть более умеренной в отношении Европы и ислама (по крайней мере на словах), а "Форум за демократию" был более радикальным", – считает эксперт.

Во Франции уменьшение радикальности "Национального объединения" – это очень долгий процесс, и он произошел не за последний год, сказала РБК-Украина Оксана Митрофанова. Партия уже отказалась от идеи выхода Франции из Евросоюза, потом отвергла идею выхода из зоны евро.

И что важно, произошла трансформация в отношении НАТО. Если при Марин ле Пен партия высказывалась за выход Франции из интегрированных военных структур альянса, то в условиях полномасштабной войны в Европе новый лидер партии Жордан Барделла заявил, что выход не ко времени.

"Мы видим, что "Национальное объединение" хочет трансформировать свой имидж и стать классической правой партией, – сказала изданию Митрофанова, – если это удастся, то партия будет иметь шансы прийти к власти. Но пока остается этот имидж крайности, это пугает французскую консервативную общественность. Но предсказать эту эволюцию достаточно трудно".

По ее словам, четкой внешнеполитической программы партия не имеет, ведь концентрируется преимущественно на внутренней политике. Это может измениться ближе к президентским выборам. Президент во Франции как раз и отвечает за внешнюю политику государства.

"Безусловно, они обращают внимание на реакцию населения. К примеру, французы не очень положительно оценивали идею отправки французских военных в Украину. Но с другой стороны, население очень благосклонно приветствовало украинских беженцев и на это "Национальное объединение" должно было учитывать", – добавила эксперт.

В этом контексте для популистов главный вызов – как найти баланс между привлечением новых избирателей и сохранением старого, радикального электората. И здесь многое зависит от места в правящей коалиции, которое занимают популистские партии. "Главные партии" больше склонны смещаться к умеренности, а их младшие партнеры – становиться более радикальными.

"В случае с Мелони вы – главная партия, и вы фактически управляете правительством. Если вы возглавляете правительство, вы можете получить определенную свободу. Если вы становитесь младшим партнером, то риск заключается в том, что вам придется пойти на компромисс с основной партией. И если компромиссов будет слишком много, вы можете потерять своих избирателей. Потому что ваши избиратели мобилизованы вашим радикализмом", – пояснил изданию Стефано Брагироли.

Это справедливо и для партий, которые находятся в оппозиции, но не сами, а в блоке с другими. К примеру, позиция французских ультралевых относительно Украины. В целом им свойственно негативное отношение к США.

"В восприятии Меланшона (лидера "Непокоренной Франции", – ред.) агрессором было НАТО. Якобы процесс расширения НАТО представлял угрозу для России. Поэтому в начале войны были заявления Меланшона о целесообразности нейтральности Украины", – сказала Митрофанова.

Меланшон сначала выступал против большинства инициатив по поддержке Украины. "Непокоренная Франция" проголосовала против соглашения о безопасности между Украиной и Францией, "Национальное объединение" же воздержалось при голосовании. Однако "Непокоренная Франция" на парламентских выборах прошлого года объединилась в блок с другими левыми партиями в "Новый народный фронт" (ННФ). Поскольку социалисты и экологи решительно и недвусмысленно поддерживают Украину, поэтому и Меланшон смягчил риторику в отношении Украины, в частности, отметив консенсус в ННФ относительно военной помощи Украине.

Есть и другие тренды. "Альтернатива для Германии" с годами становится только радикальнее. Она была создана как партия профессоров экономики, которые говорили, что не надо решать проблемы Европы за счет Германии. В 2015 году произошел миграционный кризис, и эта партия взялась за антимиграционную риторику. Это до сих пор одна из коронных тем партии.

Лидер "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель (фото: Getty Images)

"Они сейчас считают, что им необходимо становиться "нишевой" партией и сейчас это и делают – для Восточной Германии. Благодаря этому АдГ хочет сделать себя "коалициеспособной". И они постепенно к этому идут, выигрывая выборы в восточных землях", – сказал Виктор Савинок.

По словам Брагироли, эволюция популистов в сторону большей радикальности или умеренности зависит от конъюнктуры в той или иной стране, учитывая то, какая стратегия работает для них лучше.

"Если вы идете на слишком много компромиссов, вы теряете избирателей. Но если вы вообще не идете на компромисс, то никто не захочет брать вас в коалицию", – резюмировал Стефоно Брагироли.

Поддержка из-за океана

Новый импульс европейские популисты могут получить после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. Его заявления во время избирательной кампании резонировали со взглядами многих правых в Европе. Кроме того, часть политиков сохранили с ним связи еще с первого президентского срока. Один из таких – Виктор Орбан. Он еще накануне выборов приезжал к Трампу в резиденцию и открыто выражал ему поддержку, в отличие от других европейских лидеров.

Орбан пытается стать посредником между США, Украиной и Россией, но эффективность этих усилий сомнительна. Трамп предпочитает напрямую коммуницировать с Зеленским и Путиным. Кроме того, в Будапеште были шокированы тем, что США продолжают требовать от Венгрии и других европейских членов НАТО увеличивать оборонные расходы.

Джорджия Мелони также знакома с Трампом давно. Еще не будучи премьер-министром Италии, она посещала консервативные конференции в США. После переизбрания Трампа оба лидера уже успели встретиться несколько раз. Более того, она была единственным европейским лидером, присутствовавшим на инаугурации Трампа.

На более неформальном уровне европейские популисты начали получать поддержку от Илона Маска, близкого к Трампу миллиардера и владельца соцсети Х. В частности, на фоне досрочных парламентских выборов в Германии он начал открыто поддерживать "Альтернативу для Германии" и критиковать нынешнее руководство этой страны. В то же время в Великобритании Маск поддерживает правопопулистскую партию "Реформировать Соединенное королевство" (Reform UK).

Остается открытым вопрос: согласованы ли такие действия с Трампом. И какой именно эффект даст открытая поддержка популистов из-за океана. Впрочем, общий тренд на борьбу с "левацким уклоном", который с первого дня на посту задал Трамп (сворачивание "зеленых" инициатив, консервативные меры в гендерной политике и т.д.), наверняка придаст импульс и европейским правопопулистам. По меньшей мере, они имеют возможность беспрепятственно пользоваться платформой Х для распространения своих нарративов.

Дональд Трамп и Виктор Орбан (фото: Getty Images)

"Социальные сети сейчас делают политически то, что они делали, например, в отношении трендов моды в течение последних 20-30 лет. По сути, они устраняют границы. То, что происходит в Польше, можно обсуждать в Великобритании, и в первую очередь то, что сейчас происходит в США, имеет резонанс и влияет на то, что происходит здесь", – сказал изданию Стефано Брагироли.

По его словам, многие правые партии наблюдали за Трампом, чтобы позаимствовать опыт. Поэтому в определенной степени может идти речь о формировании своего рода популистского "правого интернационала".

Для позиций ультралевых влияние Трампа и Маска не так очевидно. Обоих этих политиков точно нельзя назвать сторонниками левых идей, но они, атакуя мейнстримные политсилы, невольно и косвенно помогают и левым популистам.

Последствия для Украины

Независимо от отношения к популистам, то, что они становятся все более влиятельными в европейской политике – уже объективный факт. Их можно либо игнорировать, либо попытаться с ними говорить так же как и с "мейнстримными" партиями. Тем более, положительный опыт в этой сфере уже есть. В частности, Украина контактирует с частью таких партий на уровне межпарламентского сотрудничества – между профильным комитетом Верховной Рады и комитетами других стран, а также в Европарламенте.

"Украина подает свою борьбу с Россией, скажем так, как борьбу демократии против автократии. И когда этот нарратив появился, Запад был либерально-демократическим. Поэтому я считаю, что было бы хорошо попытаться поддержать этот нарратив. Но в то же время, нужно попытаться показать, что Россия не является такой христианской страной, которая настолько базируется на традиционных ценностях, как она утверждает", - считает Брагироли.

Впрочем, это может сработать только в отношении части популистов, которые имеют относительно неустойчивые связи с Россией. В отношении остальных важен прагматичный разговор.

"Было бы гораздо сложнее проводить такой дискурс с партиями, такими как АдГ, "Национальное объединение" во Франции, или Австрийская партия свободы, потому что это партии, которые очень связаны с Кремлем. Прежде всего, нужно попытаться донести до них, что если Украина потерпит поражение, а Россия выиграет – они также заплатят свою цену", - убежден эксперт.

Но все это может сработать далеко не со всеми. Откровенным, задокументированным агентам России место только за решеткой.

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Популисты в Европе – это отражение части обществ, в которых существуют. Они используют те проблемы, которые годами не могут решить традиционные политические элиты: застой в экономике, миграционные проблемы, наконец, отсутствие видения, каким должно быть будущее Европы.

Но для решения проблем популисты предлагают радикальные методы, на которые традиционный истеблишмент не может или не хочет пойти по разным причинам. В некоторых случаях такой подход оправдан – если популистские лидеры, столкнувшись с реальностью, выбирают конструктивный подход. И тогда они становятся "свежей кровью", которая только укрепляет ту или иную страну.

Но достаточно примеров, когда радикалы выбирают путь "политики ради политики", без конца эксплуатируют раздражение населения и не нацелены на решение той или иной проблемы.

Россия, а теперь и США, и некоторые другие международные игроки пытаются использовать популистов в своих целях. Также сами популисты стремятся получить бонусы от сотрудничества с "сильными мира сего". В каждом случае это получается по-разному, в зависимости от мировоззрения и уровня порядочности политических лидеров. Соответственно, и разным является результат такого сотрудничества. Все это следует принимать во внимание и Украине. При правильном подходе изменения в политическом ландшафте Европы могут быть Киеву больше на пользу, чем во вред.