Чому не всі радикали Європи є друзями Путіна: пояснення експертів

У багатьох країнах Європи до влади приходять радикальні популісти. Це може мати певну загрозу для України, однак не всі популісти є "друзями" російського диктатора Володимира Путіна.

Для популістів у країнах Центрально-Східної та Північної Європи важливу роль відіграє історична спадщина та близькість Росії. Однак варто зауважити, що останнім часом низка популістських партій була налаштована антиросійськи.

"Це Польща, яка протягом історії мала трагічний досвід відносин з Росією. Польські популісти втомилися від Росії. Те саме в скандинавських країнах: вони втомилися від геополітичних інтересів Росії протягом багатьох років", - сказав виданню професор міжнародних відносин Радбодського університету Неймеґена Бертьян Фербеек.

Аналогічна ситуація в країнах Балтії, Данії і Норвегії та Фінляндії. Зокрема, останній спікер парламенту від Фінської партії (попередня назва "Справжні фіни") Юссі Халла-ахо, відомий тим, що замовив за донат напис на українському снаряді, а також виступав українською мовою з трибуни Верховної ради.

Дещо іншою є ситуація в Італії. Уряд країни на чолі з Джорджією Мелоні регулярно надає допомогу Україні.

"Позиція Мелоні проукраїнська, тому що це вигідно Італії. "Брати Італії" як політична партія не є проукраїнськими, хоча частина партії підтримує позицію прем'єр-міністра", - сказала РБК-Україна співдиректорка програми "Майбутнє України" Центру геополітики Кембриджського університету Вікторія Вдовиченко.

За її словами, італійським компаніям цікаво заходити в Україну з великими енерго-інфраструктурними проектами, а також проектами щодо морської безпеки. Водночас не останню роль відіграють особисті контакти.

"Це заслуга Володимира Зеленського. Він її зачарував в прямому сенсі цього слова. Прем'єр-міністр Італії любить спілкуватися з Зеленським і можу сказати безперечно, що вона змінила свій погляд щодо України саме після приходу до влади Зеленського, але не всі члени партії пішли за своїм лідером", - додала Вдовиченко.