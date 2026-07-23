Почему водительское удостоверение не появляется в "Дие": МВД раскрыло схемы мошенников

В Украине распространено онлайн-мошенничество с продажей водительских прав. Такие документы не вносятся в государственные реестры, не отражаются в приложении "Дия" или Кабинете водителя, а их использование может привести к уголовной ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД .

Главное: Фальшивки не работают в приложениях: Приобретенные в интернете "права" не вносятся в государственные реестры и не отображаются в приложении "Дия" или Кабинете водителя.

Приобретенные в интернете "права" не вносятся в государственные реестры и не отображаются в приложении "Дия" или Кабинете водителя. Угроза уголовной ответственности: Использование или покупка поддельных документов влечет не только потерю средств, но и уголовное преследование.

Использование или покупка поддельных документов влечет не только потерю средств, но и уголовное преследование. Опасность фото в соцсетях: МВД и Киберполиция призывают не выкладывать фото удостоверений в сеть без утаивания ФИО, серии, номера и даты выдачи, поскольку аферисты используют эти данные для создания подделок.

МВД и Киберполиция призывают не выкладывать фото удостоверений в сеть без утаивания ФИО, серии, номера и даты выдачи, поскольку аферисты используют эти данные для создания подделок. Причина отсутствия подлинных прав в "Дие": Удостоверения, выданные до 2013 года, отсутствуют в электронных реестрах. Чтобы они появились в приложении, документ необходимо обменять бесплатно в сервисном центре МВД.

Удостоверения, выданные до 2013 года, отсутствуют в электронных реестрах. Чтобы они появились в приложении, документ необходимо обменять бесплатно в сервисном центре МВД. Единственный законный путь: Получить действительное водительское удостоверение можно только лично после медосмотра, обучения в автошколе и успешной сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД.

Почему "удостоверения" из интернета не работают

В сервисных центрах МВД рассказали, что к ним регулярно обращаются граждане с просьбой внести в государственный реестр или обновить водительские права, приобретенные через интернет. Люди объясняют, что такие документы не отображаются онлайн в Кабинете водителя и приложении "Дия".

При проверке администраторы сервисных центров часто обнаруживают, что:

серия и номер удостоверения принадлежат другому лицу;

в государственных реестрах вообще отсутствует информация о выдаче удостоверения конкретному гражданину;

указанное в документе подразделение якобы выдавало удостоверение, хотя это не соответствует действительности.

В случае обнаружения поддельных документов сервисные центры МВД уведомляют Национальную полицию для выяснения всех обстоятельств.

В МВД отмечают, что приобретение таких "удостоверений" может привести не только к потере денег и персональных данных, но и к уголовной ответственности за изготовление и использование поддельных документов.

Почему не стоит публиковать фото удостоверения в соцсетях

В Главном сервисном центре МВД и Киберполиции также призвали украинцев не выкладывать в интернете фотографии водительского удостоверения без скрытых персональных данных. По словам специалистов, мошенники могут использовать такие данные в своих схемах.

Если хочется поделиться получением первого водительского удостоверения, перед публикацией рекомендуют скрыть или размыть:

фамилию, имя и отчество;

серию и номер документа;

дату выдачи.

Как проверить водительское удостоверение

Проверить действительность водительского удостоверения, выданного в Украине, можно через онлайн-сервис Главного сервисного центра МВД.

Для этого достаточно ввести серию и номер документа. Сервис покажет дату выдачи, открытые категории и статус удостоверения - действующее, недействительное или аннулированное.

В МВД обратили внимание, что удостоверения, выданные до 2013 года, отсутствуют в современных электронных реестрах. Именно поэтому они не отображаются в Кабинете водителя и приложении "Дия".

Чтобы документ появился в интернете, его необходимо обменять в любом сервисном центре МВД.

Как получить водительское удостоверение законно

В МВД подчеркнули, что в Украине существует только один законный способ получить водительские права.

Для этого необходимо:

пройти медицинское освидетельствование;

сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД;

пройти обучение в аккредитованной автошколе;

успешно сдать практический экзамен в сервисном центре МВД.

После этого удостоверение выдают лично владельцу, а информацию об обучении и сданных экзаменах вносят в государственный электронный реестр. Только после прохождения этой процедуры документ отображается в Кабинете водителя и приложении "Дия".

В ведомстве также призвали не доверять объявлениям, в которых обещают оформить водительское удостоверение "онлайн", "без личного присутствия", "без обучения" или "без сдачи экзаменов". Такие предложения могут быть мошенническими.

О подозрительных сайтах или подобном контенте можно сообщить в киберполицию, подав электронное обращение.