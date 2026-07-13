Новые правила МВД: как теперь определяется срок действия категорий в водительском удостоверении

В Украине изменили сроки действия водительских удостоверений Теперь после первого обмена документ для большинства водителей будет действовать 15 лет, а для водителей грузового и пассажирского транспорта - 5 лет.

РБК-Украина ссылаясь на Главный сервисный центр МВД рассказывает, как теперь определяется срок действия категорий.

Главное: Новые стандарты: В Украине изменили сроки действия водительских удостоверений для гармонизации законодательства с европейскими нормами.

В Украине изменили сроки действия водительских удостоверений для гармонизации законодательства с европейскими нормами. Сроки по категориям: После первого обмена водительских прав легковых авто, мопедов и мотоциклов теперь будут действовать 15 лет. Для водителей грузовиков и автобусов этот срок составит 5 лет.

После первого обмена водительских прав легковых авто, мопедов и мотоциклов теперь будут действовать 15 лет. Для водителей грузовиков и автобусов этот срок составит 5 лет. Правило первого документа: Удостоверение, которое водитель получает впервые в жизни, выдается в два года только один раз. Если в течение этого времени открыта новая категория, двухлетний срок не начинается заново, а считается с даты выдачи первого документа.

Удостоверение, которое водитель получает впервые в жизни, выдается в два года только один раз. Если в течение этого времени открыта новая категория, двухлетний срок не начинается заново, а считается с даты выдачи первого документа. Обмен без экзаменов: После первых двух лет документ можно обменять без сдачи теоретического и практического экзаменов.

После первых двух лет документ можно обменять без сдачи теоретического и практического экзаменов. Обновления при каждом изменении: Новые сроки применяются не только после первых прав, но и при любом дальнейшем обмене. При этом отсчет срока начинается заново.

Какие сроки действия удостоверений установили

В сервисном центре МВД пояснили, что изменения были приняты для гармонизации украинского законодательства с европейскими стандартами и внедрения современных подходов к допуску водителей к управлению транспортными средствами.

По-прежнему удостоверение водителя, которое человек получает впервые, выдается сроком на два года.

После его обмена будут применяться новые сроки действия:

15 лет - для водителей мопедов, мотоциклов, квадроциклов и легковых автомобилей (категории А1, А, В1, В, ВЭ);

- для водителей мопедов, мотоциклов, квадроциклов и легковых автомобилей (категории А1, А, В1, В, ВЭ); 5 лет - для водителей грузовиков, автобусов, троллейбусов, трамваев и другого транспорта категорий С1, С, С1Э, СЭ, D1, D, D1Е, DE, Т.

Двухлетний срок действует только один раз

В МВД обратили внимание, что удостоверение, выданное впервые, оформляется на два года только один раз в жизни - независимо от того, какую категорию водитель открывает первой.

К примеру, если человек сначала получил категорию А, а через пол года открыл категорию В, новый двухлетний срок не начинается. Отсчет ведется с даты выдачи первого удостоверения.

Так же водитель, который много лет имеет категорию В и открывает категорию С или D, не приобретает статус начинающего водителя повторно.

Когда удостоверение можно обменять без экзаменов

После завершения двухлетнего срока удостоверение, выданное впервые, можно обменять без повторной сдачи теоретического и практического экзаменов.

Для этого в течение двух лет водитель должен совершить не более двух административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

После такого обмена удостоверение будет выдаваться уже на 15 или 5 лет в зависимости от категории транспортного средства.

Новый срок будут считать заново после каждого обмена

В Главном сервисном центре МВД также подчеркнули, что новые сроки действия будут применяться не только после первого двухлетнего удостоверения, но и во время дальнейшего обмена документа.

Речь идет о случаях, когда удостоверение изменяют из-за открытия новой категории, утраты или похищения документа, его повреждения или изменения персональных данных.

В таком случае новое удостоверение будет выдаваться со сроком действия, установленным для соответствующей категории транспортных средств, а отсчет этого срока начинается заново.

К примеру, если водитель имеет удостоверение категории В, выданное на 15 лет, и после смены фамилии обратится за его обменом, он получит новый документ, который снова будет действовать 15 лет.

В то же время в МВД заверили, что сам порядок получения и обмена водительского удостоверения не изменился.