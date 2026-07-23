Чому водійське посвідчення не з'являється в "Дії": МВС розкрило схеми шахраїв

В Україні поширене онлайн-шахрайство з продажем посвідчень водія. Такі документи не вносяться до державних реєстрів, не відображаються в застосунку "Дія" чи Кабінеті водія, а їх використання може призвести до кримінальної відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС .

Головне: Фальшивки не працюють у додатках: Придбані в інтернеті "права" не вносяться до державних реєстрів і не відображаються у застосунку "Дія" чи Кабінеті водія.

Придбані в інтернеті "права" не вносяться до державних реєстрів і не відображаються у застосунку "Дія" чи Кабінеті водія. Загроза кримінальної відповідальності: Використання або купівля підроблених документів тягне за собою не лише втрату коштів, а й кримінальне переслідування.

Використання або купівля підроблених документів тягне за собою не лише втрату коштів, а й кримінальне переслідування. Небезпека фото у соцмережах: МВС та Кіберполіція закликають не викладати фото посвідчень у мережу без приховування ПІБ, серії, номера та дати видачі, оскільки аферисти використовують ці дані для створення підробок.

МВС та Кіберполіція закликають не викладати фото посвідчень у мережу без приховування ПІБ, серії, номера та дати видачі, оскільки аферисти використовують ці дані для створення підробок. Причина відсутності справжніх прав у "Дії": Посвідчення, видані до 2013 року, відсутні в електронних реєстрах. Щоб вони з’явилися в додатку, документ необхідно безкоштовно обміняти у сервісному центрі МВС.

Посвідчення, видані до 2013 року, відсутні в електронних реєстрах. Щоб вони з’явилися в додатку, документ необхідно безкоштовно обміняти у сервісному центрі МВС. Єдиний законний шлях: Отримати дійсне посвідчення водія можна лише особисто після медогляду, навчання в автошколі та успішного складання теоретичного і практичного іспитів у сервісному центрі МВС.

Чому "посвідчення" з інтернету не працюють

У сервісних центрах МВС розповіли, що до них регулярно звертаються громадяни з проханням внести до державного реєстру або оновити посвідчення водія, придбані через інтернет. Люди пояснюють, що такі документи не відображаються онлайн у Кабінеті водія та застосунку "Дія".

Під час перевірки адміністратори сервісних центрів часто виявляють, що:

серія та номер посвідчення належать іншій особі;

у державних реєстрах взагалі відсутня інформація про видачу посвідчення конкретному громадянину;

зазначений у документі підрозділ нібито видавав посвідчення, хоча це не відповідає дійсності.

У разі виявлення підроблених документів сервісні центри МВС повідомляють Національну поліцію для з'ясування всіх обставин.

У МВС наголошують, що придбання таких "посвідчень" може призвести не лише до втрати грошей і персональних даних, а й до кримінальної відповідальності за виготовлення та використання підроблених документів.

Чому не варто публікувати фото посвідчення в соцмережах

У Головному сервісному центрі МВС та Кіберполіції також закликали українців не викладати в інтернеті фотографії посвідчення водія без прихованих персональних даних. За словами фахівців, шахраї можуть використати такі дані у своїх схемах.

Якщо хочеться поділитися отриманням першого посвідчення водія, перед публікацією рекомендують приховати або розмити:

прізвище, ім'я та по батькові;

серію та номер документа;

дату видачі.

Як перевірити посвідчення водія

Перевірити чинність посвідчення водія, виданого в Україні, можна через онлайн-сервіс Головного сервісного центру МВС.

Для цього достатньо ввести серію та номер документа. Сервіс покаже дату видачі, відкриті категорії та статус посвідчення - чинне, недійсне або анульоване.

Водночас у МВС звернули увагу, що посвідчення, видані до 2013 року, відсутні в сучасних електронних реєстрах. Саме тому вони не відображаються в Кабінеті водія та застосунку "Дія".

Щоб документ з'явився онлайн, його необхідно обміняти в будь-якому сервісному центрі МВС.

Як отримати посвідчення водія законно

У МВС наголосили, що в Україні існує лише один законний спосіб отримати посвідчення водія.

Для цього необхідно:

пройти медичний огляд;

скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС;

пройти навчання в акредитованій автошколі;

успішно скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС.

Після цього посвідчення видають особисто власнику, а інформацію про навчання та складені іспити вносять до державного електронного реєстру. Лише після проходження цієї процедури документ відображатиметься в Кабінеті водія та застосунку "Дія".

У відомстві також закликали не довіряти оголошенням, у яких обіцяють оформити посвідчення водія "онлайн", "без особистої присутності", "без навчання" чи "без складання іспитів". Такі пропозиції можуть бути шахрайськими.

Про підозрілі сайти або подібний контент можна повідомити до кіберполіції, подавши електронне звернення.