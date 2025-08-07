RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Почему учителя не могут оформить отсрочку через "Резерв+": объяснение Минобразования

Фото: в Минобразования объяснили, почему чители не могут оформить отсрочку через "Резерв+" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Оформить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+" для учителей пока технически невозможно. Ведь сведения о работниках учреждений общего среднего образования не вносят в ЕГЭБО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Как отметили в ведомстве, в приложении "Резерв+" пока доступна функция оформления отсрочки для научных, научно-педагогических и педагогических работников учреждений высшего, профессионального предвысшего, профессионального образования и научных учреждений, сведения о которых содержатся в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО).

В то же время в Минобразования отметили, что сведения о работниках учреждений общего среднего образования не вносят в ЕГЭБО. Это означает, что оформить отсрочку через приложение "Резерв+" для них пока технически невозможно.

Однако работники учреждений общего среднего образования, как и представители других категорий, могут оформить отсрочку в соответствии с определенными нормами законодательства.

Для этого нужно обратиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с полным пакетом документов.

 

"Резерв+"

Резерв+ - это мобильное приложение, разработанное Министерством обороны Украины, для военнообязанных, призывников и резервистов. Оно позволяет обновить персональные данные, просматривать информацию из реестра "Оберіг" и получать электронный военно-учетный документ.

На днях в "Резерв+" появилась новая отсрочка от мобилизации. Речь об отсрочке для работников высшего и профобразования.

Также в "Резерв+" добавилась отсрочка для супружеской пары, в которой муж или жена имеют инвалидность I или II группы.

Читайте РБК-Украина в Google News
МинобразованияМобилизация в УкраинеУчительОтсрочка