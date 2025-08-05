У "Резерв+" появилась новая отсрочка: детали
В обновлении приложения "Резерв+" добавилась новая отсрочка - для супружеской пары, в которой муж или жена имеют инвалидность І или II группы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Чтобы получить эту отсрочку, информация об инвалидности должна быть в Единой информационной системе социальной сферы или в соответствующей информационной системе Пенсионного фонда Украины, а также необходимо иметь запись о браке в Государственном реестре актов гражданского состояния.
Оформляется отсрочка просто:
- Нажать на три точки на главном экране приложения "Резерв+".
- Выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку", а затем соответствующую категорию - и впоследствии придет уведомление с результатом.
"Резерв+"
"Резерв+" - это мобильное приложение, разработанное Министерством обороны Украины, для военнообязанных, призывников и резервистов. Оно позволяет обновить персональные данные, просматривать информацию из реестра "Оберіг" и получать электронный военно-учетный документ.
Ранее в Минобороны анонсировали, что в конце июля - начале августа в мобильном приложении для военнообязанных "Резерв+" добавят новые виды отсрочек от мобилизации.