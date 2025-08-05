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У "Резерв+" появилась новая отсрочка: детали

Вторник 05 августа 2025 18:38
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У "Резерв+" появилась новая отсрочка: детали Фото: у "Резерв+" появилась новая отсрочка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В обновлении приложения "Резерв+" добавилась новая отсрочка - для супружеской пары, в которой муж или жена имеют инвалидность І или II группы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Чтобы получить эту отсрочку, информация об инвалидности должна быть в Единой информационной системе социальной сферы или в соответствующей информационной системе Пенсионного фонда Украины, а также необходимо иметь запись о браке в Государственном реестре актов гражданского состояния.

Оформляется отсрочка просто:

  1. Нажать на три точки на главном экране приложения "Резерв+".
  2. Выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку", а затем соответствующую категорию - и впоследствии придет уведомление с результатом.

"Резерв+"

"Резерв+" - это мобильное приложение, разработанное Министерством обороны Украины, для военнообязанных, призывников и резервистов. Оно позволяет обновить персональные данные, просматривать информацию из реестра "Оберіг" и получать электронный военно-учетный документ.

Ранее в Минобороны анонсировали, что в конце июля - начале августа в мобильном приложении для военнообязанных "Резерв+" добавят новые виды отсрочек от мобилизации.

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Министерство обороны Украины Призыв в армию Мобилизация в Украине Отсрочка
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