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В "Резерв+" добавили новую отсрочку от мобилизации: кого она касается

Среда 06 августа 2025 18:23
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В "Резерв+" добавили новую отсрочку от мобилизации: кого она касается Иллюстративное фото: в "Резерв+" появились новые отсрочки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В приложении "Резерв+" появилась новая отсрочка от мобилизации. Речь об отсрочке для работников высшего и профобразования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Telegram.

В ведомстве уточнили, что отсрочку через приложение теперь могут получить работники учреждений:

  • высшего образования;
  • профессионального предвысшего образования;
  • профессионального образования.

Как отметили в Минобороны, такую отсрочку смогут получить при условии, если в реестре Единой государственной электронной базы по вопросам образования есть:

  • описание об основном месте работы;
  • подтверждение зарплатной ставки от 0,75;
  • отметка об участии в учебном процессе или административной преподавательской должности.

Как оформить

Чтобы оформить отсрочку, необходимо:

  • нажать три точки на главном экране "Резерв+";
  • нажать "Подать запрос на отсрочку";
  • выбрать соответствующую категорию.

Новые отсрочки в "Резерв+"

Напомним, ранее в Минобороны обещали добавить в "Резерв+" возможность оформления отсрочек для тех граждан, гражданам, у которых муж или жена с инвалидностью 1 или 2 группы.

Такие отсрочки хотели добавить в конце июля - начале августа.

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Мобилизация в Украине Отсрочка
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