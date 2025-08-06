В "Резерв+" добавили новую отсрочку от мобилизации: кого она касается
Иллюстративное фото: в "Резерв+" появились новые отсрочки (Виталий Носач, РБК-Украина)
В приложении "Резерв+" появилась новая отсрочка от мобилизации. Речь об отсрочке для работников высшего и профобразования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Telegram.
В ведомстве уточнили, что отсрочку через приложение теперь могут получить работники учреждений:
- высшего образования;
- профессионального предвысшего образования;
- профессионального образования.
Как отметили в Минобороны, такую отсрочку смогут получить при условии, если в реестре Единой государственной электронной базы по вопросам образования есть:
- описание об основном месте работы;
- подтверждение зарплатной ставки от 0,75;
- отметка об участии в учебном процессе или административной преподавательской должности.
Как оформить
Чтобы оформить отсрочку, необходимо:
- нажать три точки на главном экране "Резерв+";
- нажать "Подать запрос на отсрочку";
- выбрать соответствующую категорию.
Новые отсрочки в "Резерв+"
Напомним, ранее в Минобороны обещали добавить в "Резерв+" возможность оформления отсрочек для тех граждан, гражданам, у которых муж или жена с инвалидностью 1 или 2 группы.
Такие отсрочки хотели добавить в конце июля - начале августа.