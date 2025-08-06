В "Резерв+" добавили новую отсрочку от мобилизации: кого она касается

В приложении "Резерв+" появилась новая отсрочка от мобилизации. Речь об отсрочке для работников высшего и профобразования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Telegram.

В ведомстве уточнили, что отсрочку через приложение теперь могут получить работники учреждений: высшего образования;

профессионального предвысшего образования;

профессионального образования. Как отметили в Минобороны, такую отсрочку смогут получить при условии, если в реестре Единой государственной электронной базы по вопросам образования есть: описание об основном месте работы;

подтверждение зарплатной ставки от 0,75;

отметка об участии в учебном процессе или административной преподавательской должности. Как оформить Чтобы оформить отсрочку, необходимо: нажать три точки на главном экране "Резерв+";

нажать "Подать запрос на отсрочку";

выбрать соответствующую категорию.