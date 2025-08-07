Чому вчителі не можуть оформити відстрочку через "Резерв+": пояснення Міносвіти

Як зазначили у відомстві, у застосунку "Резерв+" наразі доступна функція оформлення відстрочки для наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти та наукових установ, відомості про яких містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Водночас у Міносвіти наголосили, що відомості про працівників закладів загальної середньої освіти не вносять до ЄДЕБО. Це означає, що оформити відстрочку через застосунок "Резерв+" для них наразі технічно неможливо.

Однак працівники закладів загальної середньої освіти, як і представники інших категорій, можуть оформити відстрочення відповідно до визначених норм законодавства.

Для цього потрібно звернутися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з повним пакетом документів.