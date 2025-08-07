UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Чому вчителі не можуть оформити відстрочку через "Резерв+": пояснення Міносвіти

Фото: у Міносвіти пояснили, чому чителі не можуть оформити відстрочку через "Резерв+" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Оформити відстрочку від мобілізації через застосунок "Резерв+" для вчителів наразі технічно неможливо. Адже відомості про працівників закладів загальної середньої освіти не вносять до ЄДЕБО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки України.

Як зазначили у відомстві, у застосунку "Резерв+" наразі доступна функція оформлення відстрочки для наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти та наукових установ, відомості про яких містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Водночас у Міносвіти наголосили, що відомості про працівників закладів загальної середньої освіти не вносять до ЄДЕБО. Це означає, що оформити відстрочку через застосунок "Резерв+" для них наразі технічно неможливо.

Однак працівники закладів загальної середньої освіти, як і представники інших категорій, можуть оформити відстрочення відповідно до визначених норм законодавства.

Для цього потрібно звернутися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з повним пакетом документів.

"Резерв+"

Резерв+ - це мобільний застосунок, розроблений Міністерством оборони України, для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Він дозволяє оновити персональні дані, переглядати інформацію з реєстру "Оберіг" та отримувати електронний військово-обліковий документ.

Днями у "Резерв+" з'явилася нова відстрочка від мобілізації. Мова про відстрочку для працівників вищої та профосвіти.

Також у "Резерв+" додалася відстрочка для подружжя, в якому чоловік або дружина мають інвалідність І або II групи.

МіносвітиМобілізація в УкраїніВчительВідстрочка