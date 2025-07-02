Почему Вашингтон приостановил поставки оружия Украине: объяснение посла США при НАТО

"Я думаю, что самое важное, что именно так выглядит "Америка прежде всего": мы сначала должны позаботиться о потребностях Соединенных Штатов", - заявил он, комментируя приостановку поставок.

По словам Витакера, Пентагон постоянно обеспечивает Соединенные Штаты стратегическими оборонными возможностями, необходимыми для проявления силы.

"И поэтому мы должны убедиться, что у нас достаточно ракет для Patriot, у нас достаточно средств противовоздушной обороны и всего того, что нам нужно для обеспечения нашего успеха на поле боя, где бы оно ни было", - добавил дипломат.

Он напомнил, что все видели возможности США, когда американские бомбардировщики B-2 сбросили на Иран высокоточные бомбы, чтобы уничтожить ядерные объекты.

Поэтому, как добавил Витакер, США нужно убедиться, что "у них есть все необходимое в любое время, чтобы заниматься сдерживанием и защищать себя".