Почему Вашингтон приостановил поставки оружия Украине: объяснение посла США при НАТО

США сделали паузу в передаче Украине оружия, чтобы позаботиться о собственных потребностях. Вашингтон хочет быть готовым к обороне.
Как передает РБК-Украина, об этом посол США при НАТО Мэттью Витакер заявил в эфире Fox Business.
"Я думаю, что самое важное, что именно так выглядит "Америка прежде всего": мы сначала должны позаботиться о потребностях Соединенных Штатов", - заявил он, комментируя приостановку поставок.
По словам Витакера, Пентагон постоянно обеспечивает Соединенные Штаты стратегическими оборонными возможностями, необходимыми для проявления силы.
"И поэтому мы должны убедиться, что у нас достаточно ракет для Patriot, у нас достаточно средств противовоздушной обороны и всего того, что нам нужно для обеспечения нашего успеха на поле боя, где бы оно ни было", - добавил дипломат.
Он напомнил, что все видели возможности США, когда американские бомбардировщики B-2 сбросили на Иран высокоточные бомбы, чтобы уничтожить ядерные объекты.
Поэтому, как добавил Витакер, США нужно убедиться, что "у них есть все необходимое в любое время, чтобы заниматься сдерживанием и защищать себя".
Напомним, ранее СМИ написали о том, что США ставит на паузу поставки в Украину ракет для ПВО, а также артиллерийских снарядов.
Позже издание The New York Times отметило, что речь, в частности, о ракетах для систем ПВО Patriot. Они предельно важны для Украины, поскольку могут сбивать баллистические ракеты.
В Минобороны Украины рассказали, что никаких официальных сообщений о приостановке поставок не было. При этом там пообещали уточнить все детали.
Детальнее о ситуации с передачей оружия - в материале РБК-Украина.
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