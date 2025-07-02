Чому Вашингтон призупинив постачання зброї Україні: пояснення посла США при НАТО

"Я думаю, що найважливіше, що саме так виглядає "Америка перш за все": ми спершу маємо потурбуватися про потреби Сполучених Штатів", - заявив він, коментуючи призупинення постачання.

За словами Вітакера, Пентагон постійно забезпечує Сполучені Штати стратегічними оборонними можливостями, необхідними для прояву сили.

"І тому ми маємо переконатися, що у нас достатньо ракет для Patriot, у нас достатньо засобів протиповітряної оборони і всього того, що нам потрібно для забезпечення нашого успіху на полі бою, де б воно не було", - додав дипломат.

Він нагадав, що всі бачили можливості США, коли американські бомбардувальники B-2 скинули на Іран високоточні бомби, щоб знищити ядерні об'єкти.

Тому, як додав Вітакер, США потрібно переконатися, що "у них є все необхідне в будь-який час, щоб займатися стримуванням і захищати себе".