Чому Вашингтон призупинив постачання зброї Україні: пояснення посла США при НАТО

США зробили паузу в передачі Україні зброї, щоб подбати про власні потреби. Вашингтон хоче бути готовим до оборони.
Як передає РБК-Україна, про це посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив в ефірі Fox Business.
"Я думаю, що найважливіше, що саме так виглядає "Америка перш за все": ми спершу маємо потурбуватися про потреби Сполучених Штатів", - заявив він, коментуючи призупинення постачання.
За словами Вітакера, Пентагон постійно забезпечує Сполучені Штати стратегічними оборонними можливостями, необхідними для прояву сили.
"І тому ми маємо переконатися, що у нас достатньо ракет для Patriot, у нас достатньо засобів протиповітряної оборони і всього того, що нам потрібно для забезпечення нашого успіху на полі бою, де б воно не було", - додав дипломат.
Він нагадав, що всі бачили можливості США, коли американські бомбардувальники B-2 скинули на Іран високоточні бомби, щоб знищити ядерні об'єкти.
Тому, як додав Вітакер, США потрібно переконатися, що "у них є все необхідне в будь-який час, щоб займатися стримуванням і захищати себе".
Нагадаємо, раніше ЗМІ написали про те, що США ставить на паузу постачання в Україну ракет для ППО, а також артилерійських снарядів.
Пізніше видання The New York Times зазначило, що йдеться, зокрема, про ракети для систем ППО Patriot. Вони гранично важливі для України, оскільки можуть збивати балістичні ракети.
У Міноборони України розповіли, що жодних офіційних повідомлень про припинення поставок не було. При цьому там пообіцяли уточнити всі деталі.
Детальніше про ситуацію з передачею зброї - в матеріалі РБК-Україна.
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