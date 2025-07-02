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Чому Вашингтон призупинив постачання зброї Україні: пояснення посла США при НАТО

Фото: Меттью Вітакер, посол США при НАТО (flickr by Aizsardzības ministrija)
Автор: Іван Носальський

США зробили паузу в передачі Україні зброї, щоб подбати про власні потреби. Вашингтон хоче бути готовим до оборони.

Як передає РБК-Україна, про це посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив в ефірі Fox Business.

"Я думаю, що найважливіше, що саме так виглядає "Америка перш за все": ми спершу маємо потурбуватися про потреби Сполучених Штатів", - заявив він, коментуючи призупинення постачання.

За словами Вітакера, Пентагон постійно забезпечує Сполучені Штати стратегічними оборонними можливостями, необхідними для прояву сили.

"І тому ми маємо переконатися, що у нас достатньо ракет для Patriot, у нас достатньо засобів протиповітряної оборони і всього того, що нам потрібно для забезпечення нашого успіху на полі бою, де б воно не було", - додав дипломат.

Він нагадав, що всі бачили можливості США, коли американські бомбардувальники B-2 скинули на Іран високоточні бомби, щоб знищити ядерні об'єкти.

Тому, як додав Вітакер, США потрібно переконатися, що "у них є все необхідне в будь-який час, щоб займатися стримуванням і захищати себе".

 

Призупинення поставок зброї зі США

Нагадаємо, раніше ЗМІ написали про те, що США ставить на паузу постачання в Україну ракет для ППО, а також артилерійських снарядів.

Пізніше видання The New York Times зазначило, що йдеться, зокрема, про ракети для систем ППО Patriot. Вони гранично важливі для України, оскільки можуть збивати балістичні ракети.

У Міноборони України розповіли, що жодних офіційних повідомлень про припинення поставок не було. При цьому там пообіцяли уточнити всі деталі.

Детальніше про ситуацію з передачею зброї - в матеріалі РБК-Україна.

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