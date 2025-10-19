Почему в Украине увеличиваются отключения света? Минэнерго назвало основные причины

В ведомстве отмечают, что ограничения электроснабжения могут возникать из-за обстрелов энергообъектов со стороны России, аварии в сетях, проведения плановых ремонтов, а также стихийных явлений, таких как грозы, штормы или наводнения.

Для восстановления работы поврежденной инфраструктуры энергетикам необходимо время, специальное оборудование и отключение сетей на период ремонтных работ.

По информации Минэнерго, применяются три типа отключений:

аварийные - экстренные или локальные, которые вводятся в случае системных аварий или повреждений в результате обстрелов. В таких случаях используются графики аварийных отключений (ГАО) и графики ограничения мощности (ГОП);

стабилизационные (почасовые) - графики почасовых отключений (ГПО), которые применяются для балансировки энергосистемы во время пиковых нагрузок;

плановые - необходимые для выполнения ремонтов, о которых операторы систем распределения предупреждают заранее.

Все типы графиков делятся на очереди, к которым постепенно подключаются или от которых отключаются соответствующие группы потребителей.

В Министерстве также объяснили, почему иногда не удается придерживаться почасовых графиков стабилизационных отключений.

В частности, на расписание могут влиять следующие факторы:

необходимость времени для постепенного подключения всех потребителей после отключения;

несбалансированность энергосистемы на момент планового включения и превышение нагрузки;

аварийные ситуации, которые требуют дополнительных экстренных отключений и могут продлевать период отсутствия электроэнергии до устранения неисправности.

В Минэнерго призывают украинцев относиться с пониманием к ситуации и подчеркивают: главная цель графиков - сохранить стабильность энергосистемы и обеспечить возможность ее восстановления после повреждений.