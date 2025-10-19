Почему в Украине увеличиваются отключения света? Минэнерго назвало основные причины
Министерство энергетики Украины объяснило причины введения графиков отключений электроэнергии для потребителей и факторы, которые влияют на их продолжительность и соблюдение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.
В ведомстве отмечают, что ограничения электроснабжения могут возникать из-за обстрелов энергообъектов со стороны России, аварии в сетях, проведения плановых ремонтов, а также стихийных явлений, таких как грозы, штормы или наводнения.
Для восстановления работы поврежденной инфраструктуры энергетикам необходимо время, специальное оборудование и отключение сетей на период ремонтных работ.
По информации Минэнерго, применяются три типа отключений:
- аварийные - экстренные или локальные, которые вводятся в случае системных аварий или повреждений в результате обстрелов. В таких случаях используются графики аварийных отключений (ГАО) и графики ограничения мощности (ГОП);
- стабилизационные (почасовые) - графики почасовых отключений (ГПО), которые применяются для балансировки энергосистемы во время пиковых нагрузок;
- плановые - необходимые для выполнения ремонтов, о которых операторы систем распределения предупреждают заранее.
Все типы графиков делятся на очереди, к которым постепенно подключаются или от которых отключаются соответствующие группы потребителей.
В Министерстве также объяснили, почему иногда не удается придерживаться почасовых графиков стабилизационных отключений.
В частности, на расписание могут влиять следующие факторы:
- необходимость времени для постепенного подключения всех потребителей после отключения;
- несбалансированность энергосистемы на момент планового включения и превышение нагрузки;
- аварийные ситуации, которые требуют дополнительных экстренных отключений и могут продлевать период отсутствия электроэнергии до устранения неисправности.
В Минэнерго призывают украинцев относиться с пониманием к ситуации и подчеркивают: главная цель графиков - сохранить стабильность энергосистемы и обеспечить возможность ее восстановления после повреждений.
Удары россиян по энергетике Украины
Напомним, российские войска в ночь на субботу, 18 октября, атаковали объект энергетики в Черниговской области. В результате удара без света остались 17 тысяч человек.
А 17 октября российские войска атаковали объекты энергетики в четырех областях Украины. Аварийно-восстановительные работы уже начались. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно.
Также мы писали, что вечером 16 октября "Укрэнерго" приказало ввести на всей территории Украины экстренные отключения электроэнергии. Это произошло из-за повреждения энергосистемы в результате многочисленных российских терактов.