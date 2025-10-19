ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

Почему в Украине увеличиваются отключения света? Минэнерго назвало основные причины

Украина, Воскресенье 19 октября 2025 12:02
UA EN RU
Почему в Украине увеличиваются отключения света? Минэнерго назвало основные причины Иллюстративное фото: Минэнерго почему и как выключают свет в Украине (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Министерство энергетики Украины объяснило причины введения графиков отключений электроэнергии для потребителей и факторы, которые влияют на их продолжительность и соблюдение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

В ведомстве отмечают, что ограничения электроснабжения могут возникать из-за обстрелов энергообъектов со стороны России, аварии в сетях, проведения плановых ремонтов, а также стихийных явлений, таких как грозы, штормы или наводнения.

Для восстановления работы поврежденной инфраструктуры энергетикам необходимо время, специальное оборудование и отключение сетей на период ремонтных работ.

По информации Минэнерго, применяются три типа отключений:

  • аварийные - экстренные или локальные, которые вводятся в случае системных аварий или повреждений в результате обстрелов. В таких случаях используются графики аварийных отключений (ГАО) и графики ограничения мощности (ГОП);
  • стабилизационные (почасовые) - графики почасовых отключений (ГПО), которые применяются для балансировки энергосистемы во время пиковых нагрузок;
  • плановые - необходимые для выполнения ремонтов, о которых операторы систем распределения предупреждают заранее.

Все типы графиков делятся на очереди, к которым постепенно подключаются или от которых отключаются соответствующие группы потребителей.

В Министерстве также объяснили, почему иногда не удается придерживаться почасовых графиков стабилизационных отключений.

В частности, на расписание могут влиять следующие факторы:

  • необходимость времени для постепенного подключения всех потребителей после отключения;
  • несбалансированность энергосистемы на момент планового включения и превышение нагрузки;
  • аварийные ситуации, которые требуют дополнительных экстренных отключений и могут продлевать период отсутствия электроэнергии до устранения неисправности.

В Минэнерго призывают украинцев относиться с пониманием к ситуации и подчеркивают: главная цель графиков - сохранить стабильность энергосистемы и обеспечить возможность ее восстановления после повреждений.

Удары россиян по энергетике Украины

Напомним, российские войска в ночь на субботу, 18 октября, атаковали объект энергетики в Черниговской области. В результате удара без света остались 17 тысяч человек.

А 17 октября российские войска атаковали объекты энергетики в четырех областях Украины. Аварийно-восстановительные работы уже начались. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно.

Также мы писали, что вечером 16 октября "Укрэнерго" приказало ввести на всей территории Украины экстренные отключения электроэнергии. Это произошло из-за повреждения энергосистемы в результате многочисленных российских терактов.

