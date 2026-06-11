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Почему Украина проигрывает торговую войну на собственном рынке и как это изменить: оценка эксперта

10:27 11.06.2026 Чт
5 мин
Импорт помидоров из Турции бьет рекорды, а украинские производители оказались в ловушке жестких правил
aimg Ирина Глухова aimg Ирина Костюченко
Почему Украина проигрывает торговую войну на собственном рынке и как это изменить: оценка эксперта Фото: Украина проигрывает торговую войну на собственном рынке (Getty Images)
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Пока турецкие производители получают государственную поддержку, украинские теплицы вынуждены конкурировать в условиях войны и высоких затрат.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Битва за полки. Почему Украина наращивает импорт продуктов и кто в этом виноват".

Главное:

  • Импорт томатов в Украину в 2025 году вырос на 31%.

  • Турция в 2026 контролирует более 60% украинского рынка импортных помидоров и сохраняет доминирование в течение нескольких десятилетий.

  • Дешевый импорт не всегда означает демпинг, но создает серьезное давление на украинский рынок.

  • Антидемпинговые механизмы существуют, однако аграрный сектор почти не использует их из-за сложности и высокой стоимости процедур.

  • Даже если нарушение будет доказано, вопрос ограничения импорта из ЕС или Турции может быстро перейти из экономической плоскости в политическую.

С конца 1990-х Турция остается неизменным лидером на украинском рынке импортных томатов, стабильно обеспечивая около 75% всех внешних поставок.

Однако 2025 год стал критической точкой: доля турецкой продукции в импорте выросла до рекордных 82%, а отрицательное торговое сальдо по этой позиции достигло 140,4 млн долларов.

Ситуация начала меняться в июле 2025 года. Правительство после соответствующих расследований ввело антидемпинговые пошлины против свежих томатов и огурцов происхождением из Турции.

В результате уже в первые месяцы 2026 года статистика зафиксировала некоторое снижение турецкой экспансии: доля импорта из этой страны в январе-апреле упала до 63%.

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Четкая демаркация: что такое демпинг

Сам по себе более дешевый импорт не означает нарушение правил торговли.

Чтобы говорить о демпинге или субсидировании, нужно доказать конкретные юридические факты: что товар продается в Украине дешевле, чем на внутреннем рынке страны происхождения, или что производитель получает специфическую поддержку от государства, которая делает конкурентные условия неравными.

На практике найти и подтвердить эти факты очень сложно, иногда невозможно.

"Без проведения официального антидемпингового или компенсационного расследования невозможно утверждать, что польские сыры, турецкие томаты или другая продукция импортируются именно на демпинговых условиях", - пояснила в комментарии РБК-Украина партнер юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", руководитель практики международной торговли Елена Омельченко.

Почему выигрывает импорт

Брюссель сохранил для себя значительно более широкие возможности поддержки аграрного сектора еще во время формирования системы ВТО. Украина, вступая в организацию в 2008, приняла куда более жесткие обязательства.

Наличие этого рычага действительно может влиять на конкурентоспособность импортной продукции на украинских полках и создавать дополнительное давление на местных производителей.

"Большинство таких программ является легальным и соответствует правилам ВТО", - подчеркивает Омельченко.

Относительно Турции картина другая. Украина еще раньше ввела антидемпинговые пошлины на турецкие томаты и огурцы, и эта система реально работает. Но Анкара давила на двусторонних переговорах, пытаясь добиться их отмены, - вопрос давно вышел за пределы юридической плоскости.

В ходе межправительственных встреч Турция последовательно настаивает на их пересмотре или отмене.

Непреодолимое противоречие

Реалистично ли применить защитные меры в отношении ЕС? Формально - да. Практически - крайне сложно.

Украинский аграрный сектор имеет те же инструменты торговой защиты, что и металлургия или химическая промышленность. Но из-за большого количества мелких производителей и отсутствия консолидированной позиции, крайне трудно собрать массив доказательств, необходимый для международного представительства.

Даже если отдельная отрасль докажет демпинг или субсидирование, государство будет вынуждено взвешивать интересы производителей с более широкими национальными интересами Украины.

Безусловно, в этом случае не обойтись без смелых шагов на политико-дипломатическом уровне, которые будут касаться экономической интеграции в ЕС.

Трудно спрогнозировать, как подобная адвокация скажется на взаимоотношениях при беспрецедентном уровне поддержки, которую Украина получает от европейских партнеров во время войны.

Украинские производители часто задают вопрос: почему мы не защищаем свой рынок от европейского импорта?

"Но стоит поставить и встречный вопрос: готовы ли мы одновременно требовать закрытия украинского рынка для отдельных европейских товаров и сохранить максимально открытый доступ украинской продукции к рынку ЕС? В нынешних условиях это взаимосвязанные вопросы", - резюмировала Омельченко.

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Есть ли выход?

Проблема Украины заключается не только в том, чтобы "закрыть рынок" от чужого импорта. Значительно важнее создать условия, при которых украинский производитель сможет конкурировать на равных.

Для этого нужны три вещи:

  • более действенные инструменты государственной поддержки производителей;

  • лучшая способность отраслей объединяться и защищать свои интересы;

  • системная работа с торговой защитой там, где есть реальные доказательства демпинга или субсидирования.

Украинское правительство уже имеет правовые механизмы для защиты внутреннего рынка. Вопрос в том, готов ли бизнес ими пользоваться, а государство - выстраивать долгосрочную политику, которая не просто реагирует на дешевый импорт, а создает для национального производителя условия настоящей конкуренции.

Украина не проигрывает торговую войну из-за слабого права. Она проигрывает ее там, где неравные условия производства и экспорта еще не стали предметом системного государственного решения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что отечественные теплицы не выдерживают конкуренции, доля украинских тепличных овощей на рынке зимой- не более 10%. Тем временем Турция уже более 20 лет стабильно обеспечивает 75% всего импорта томатов.

Также РБК-Украина разбиралось, почему египетский картофель стал доминировать на полках украинских супермаркетов.

А еще специалисты объясняли, почему польский сыр все активнее вытесняет украинскую продукцию из магазинов, и причина заключается не только в цене.

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