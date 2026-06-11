Турция держит 63% импорта томатов: что мешает Украине выращивать помидоры зимой

Отечественные теплицы не выдерживают конкуренции, доля украинских тепличных овощей на рынке зимой - не более 10%. Тем временем Турция уже более 20 лет стабильно обеспечивает 75% всего импорта томатов.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Битва за полки. Почему Украина наращивает импорт продуктов и кто в этом виноват" .

Главное:

Импорт томатов в 2025 году вырос на 31% до 104,82 тысяч тонн.

"Томатное" сальдо ушло в минус на 140,4 млн долларов.

Турция сконцентрировала 82% импорта томатов в 2025 году, 63% в январе-апреле 2026-го.

Доля отечественных тепличных овощей на рынке зимой - не более 10%.

Турция поставляет помидоры в Украину уже 20 лет подряд. Но если раньше ее доля держалась на уровне 75%, то в 2025 она выросла до 82%, а в первые месяцы 2026-го - до 63% текущего импорта.

Еще два десятка лет назад Украина экспортировала свои томаты, а сегодня демонстрирует хроническую торговую зависимость.

Почему помидоры везут из Турции

В Украине томаты активно выращивают в открытом грунте в июле-сентябре.

Зимой и весной себестоимость местных тепличных овощей делает их "золотыми".

Из-за регулярных обстрелов постоянно выносятся распределительные и генерирующие энергообъекты, склады, овощехранилища и терминалы, перекрывается логистика, не решается дилемма кадров и мобилизации.

На производителя давят высокие инфляционные расходы - тарифы на свет, воду, газ, индексация зарплат.

"Для тепличных комбинатов и молокоперерабатывающих предприятий электроэнергия остается головной болью - и в 2026 году тариф на передачу вырос еще на 8%", - отметил в комментарии РБК-Украина аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), Максим Гопка.

Двадцать лет монополии

Турция контролирует три четверти украинского импорта помидоров на протяжении последних двадцати лет.

Томаты из южной соседки Украины надежно закрывают местным оптовикам и сетям период межсезонья, выигрывая в цене, калибровке и оперативной логистике.

"Овощи имеют стабильный товарный вид", - пояснила РБК-Украина директор департамента управления товарной категорией фреш сети VARUS Дарья Палагута.

Однако эксперты считают, что говорить о том, что сети сознательно отдают предпочтение турецким томатам, некорректно.

Когда чаши весов сломались

Украинский производитель вынужден конкурировать не просто с турецким фермером, а с целой государственной машиной поддержки, которая обеспечивает турецким овощам агрессивное ценовое преимущество на полках украинских супермаркетов.

Украина, вступая во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2008 году, приняла на себя жесткие обязательства.

Зато Турция активно прибегает к средствам торговой защиты в мире, регулярно инициируя расследования против импорта, чтобы защитить собственный рынок.

Пока украинский производитель борется за физическое выживание предприятия, турецкий фермер функционирует в системе многолетней государственной опеки.

Через турецкое правительственное агентство развития малого и среднего бизнеса KOSGEB и Министерство торговли производители получают гранты на внедрение новых технологий, энергоэффективность и сертификацию продукции. Это углубляет структурное неравенство с украинскими производителями.

Движение вверх: от торговых войн к технологической перестройке

Украинским производителям нужна не пассивная защита, а системная поддержка и длинные контракты со сбытом. Это все обеспечивается в комплексе поддержкой модернизации производственных мощностей.

Антидемпинговые пошлины, правительственные 220 млн гривен на овощехранилища, теплицы и гранты на переработку "еРобота", "Национальный кэшбек" на овощи уже создают базу для изменений.

Однако этого недостаточно без новой модели рынка. Ключ к развитию отрасли - переход от продажи сырья к глубокой переработке и продукции с высокой добавленной стоимостью.

Будущее тепличного овощеводства определяет не количество субсидий, а переход от поставок сезонного сырья к глубокой переработке - консервов, замороженной продукции, функциональных ингредиентов, которые дают более высокую маржу и открывают экспортные рынки.