Украина может получить более 6 млрд евро от ЕС, но Польша против, - СМИ

Варшава намерена добиваться полного возмещения расходов на переданное Украине вооружение в рамках Европейского фонда мира, тогда как в Германии считают, что разблокированные средства должны быть направлены непосредственно Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию RMF24 .

Конфликт вокруг средств Фонда мира ЕС

Речь идет о 6,6 млрд евро, которые после разблокировки Будапештом остаются на счетах в Брюсселе. Германия выступает за то, чтобы эти средства были направлены на поддержку Украины, а не возвращались в национальные бюджеты стран ЕС.

По данным источников, общий объем расходов стран ЕС в рамках фонда составил около 43 млрд евро, что теоретически формирует значительные обязательства по компенсациям. Однако доступных средств для полного возврата недостаточно.

Позиция Польши: "борьба за каждый евро"

Варшава настаивает на полном возмещении примерно 2 млрд злотых (около 450 млн евро) за переданное Украине вооружение.

Заместитель министра обороны Цезарий Томчик подчеркнул, что Польша не согласна с попытками изменить действующие правила распределения средств.

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По его словам, снижение компенсаций напрямую влияет на объем военной поддержки, которую страны могут предоставлять Украине.

Польская сторона считает недопустимым пересмотр условий уже после фактических поставок помощи.

Подход Германии и других стран ЕС

В Берлине считают, что средства Фонда мира должны быть направлены Украине как элемент европейской солидарности.

Представители немецкого Минобороны подчеркивают, что Германия уже выделяет значительные средства на поддержку Киева, поэтому перераспределение нескольких сотен миллионов евро не является критичным вопросом.

Часть стран ЕС, включая скандинавские государства, поддерживает схожую позицию.

Франция, в свою очередь, выступает за частичную реализацию плана Евросоюза, но настаивает, чтобы закупки осуществлялись преимущественно у европейских производителей.

Разногласия внутри ЕС

Внутри Евросоюза сохраняются разногласия относительно принципов распределения компенсаций.

Часть стран, включая Польшу и Словакию, требует полного возмещения расходов, тогда как другие настаивают на пропорциональном механизме выплат.

Ожидается, что дальнейшее обсуждение вопроса пройдет на техническом уровне, после чего его вынесут на рассмотрение послов ЕС.