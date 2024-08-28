Почему Украина атакует нефтебазы на юге России: объяснение экспертов

Украинские защитники сконцентрировались на ударах по нефтебазах, которые находятся на юге России, по нескольким причинам. В частности, это мешает продвижению оккупантов в Донецкой области.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявили руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко и военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

Мусиенко отметил, что удары по нефтебазам на юге России - одна из причин, почему врагу не удалось выйти на административные границы Донецкой области.

Он подчеркнул, что такие атаки украинских защитников очень чувствительны для оккупантов. В частности, россияне стали чаще использовать автомобили, мотоциклы и гольф-кары вместо тяжелой техники.

Но, по его словам, ход боевых действий на востоке зависит не только от наличия у россиян нефтепродуктов.

В свою очередь Селезнев считает, что целью ударов по нефтебазам на юге РФ может быть сковывание 90-тысячной группировки Днепр в Херсонской и Запорожской областях. Там враг наготове, но продвижения нет.

"Что-то мешает атаковать наши рубежи и укрепрайоны. Не исключаю, что связано это с дефицитом топлива, потому что мы бьем по топливно-энергетической инфраструктуре российского юга. Враг чувствует дефицит, в первую очередь для танков, боевых бронированных машин и автотранспорта”, - рассказал он.

Эксперт предположил, что уже сейчас россияне испытывают острую нехватку топлива.