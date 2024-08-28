Почему Украина атакует нефтебазы на юге России: объяснение экспертов
Украинские защитники сконцентрировались на ударах по нефтебазах, которые находятся на юге России, по нескольким причинам. В частности, это мешает продвижению оккупантов в Донецкой области.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявили руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко и военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.
Мусиенко отметил, что удары по нефтебазам на юге России - одна из причин, почему врагу не удалось выйти на административные границы Донецкой области.
Он подчеркнул, что такие атаки украинских защитников очень чувствительны для оккупантов. В частности, россияне стали чаще использовать автомобили, мотоциклы и гольф-кары вместо тяжелой техники.
Но, по его словам, ход боевых действий на востоке зависит не только от наличия у россиян нефтепродуктов.
В свою очередь Селезнев считает, что целью ударов по нефтебазам на юге РФ может быть сковывание 90-тысячной группировки Днепр в Херсонской и Запорожской областях. Там враг наготове, но продвижения нет.
"Что-то мешает атаковать наши рубежи и укрепрайоны. Не исключаю, что связано это с дефицитом топлива, потому что мы бьем по топливно-энергетической инфраструктуре российского юга. Враг чувствует дефицит, в первую очередь для танков, боевых бронированных машин и автотранспорта”, - рассказал он.
Эксперт предположил, что уже сейчас россияне испытывают острую нехватку топлива.
Что предшествовало
Напомним, Украина уже неоднократно наносила удары по российским нефтебазам. Один из наиболее мощных ударов произошел недавно по нефтебазе в Покровске Ростовской области.
После атаки там начался сильный пожар. Спасатели не могли справиться с ним более девяти суток.
При этом сегодня, 28 августа, источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что Главное управление разведки вместе с Силами спецопераций нанесли удар по нефтебазе "Атлас" в Ростовской области.
Более детально о влиянии таких атак на войну - в материале РБК-Украина.
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