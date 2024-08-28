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Чому Україна атакує нафтобази на півдні Росії: пояснення експертів

Середа 28 серпня 2024 21:47
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Чому Україна атакує нафтобази на півдні Росії: пояснення експертів Ілюстративне фото: росіяни гасять пожежі на НПЗ після українських атак (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко
Експерт: Олександр Мусієнко, Владислав Селезньов

Українські захисники сконцентрувалися на ударах по нафтобазах, що знаходяться на півдні Росії, з кількох причин. Зокрема, це заважає просуванню окупантів у Донецькій області.

Про це в коментарі РБК-Україна заявили керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко та військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Мусієнко зазначив, що удари по нафтобазах на півдні Росії - одна з причин, чому ворогові не вдалося вийти на адміністративні кордони Донецької області.

Він наголосив, що такі атаки українських захисників дуже чутливі для окупантів. Зокрема, росіяни стали частіше використовувати автомобілі, мотоцикли та гольф-кари замість важкої техніки.

Але, за його словами, перебіг бойових дій на сході залежить не лише від наявності у росіян нафтопродуктів.

У свою чергу Селезньов вважає, що метою ударів по нафтобазах на півдні РФ може бути сковування 90-тисячного угруповання "Дніпро" у Херсонській та Запорізькій областях. Там ворог напоготові, але просування немає.

"Щось заважає атакувати наші рубежі та укріпрайони. Не виключаю, що пов'язано це з дефіцитом палива, тому що ми б'ємо по паливно-енергетичній інфраструктурі російського півдня. Ворог відчуває дефіцит, насамперед для танків, бойових броньованих машин та автотранспорту”, - розповів він.

Експерт припустив, що вже зараз росіяни відчувають гостру нестачу палива.

Що передувало

Нагадаємо, Україна вже неодноразово завдавала ударів по російських нафтобазах. Один з найпотужніших ударів стався нещодавно по нафтобазі в Покровську Ростовської області.

Після атаки там почалася сильна пожежа. Рятувальники не могли впоратися з нею понад дев'ять діб.

При цьому сьогодні, 28 серпня, джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що Головне управління розвідки разом із Силами спецоперацій завдали удару по нафтобазі "Атлас" у Ростовській області.

Більш детально про вплив таких атак на війну - у матеріалі РБК-Україна.

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