Чому Україна атакує нафтобази на півдні Росії: пояснення експертів

Українські захисники сконцентрувалися на ударах по нафтобазах, що знаходяться на півдні Росії, з кількох причин. Зокрема, це заважає просуванню окупантів у Донецькій області.

Про це в коментарі РБК-Україна заявили керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко та військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Мусієнко зазначив, що удари по нафтобазах на півдні Росії - одна з причин, чому ворогові не вдалося вийти на адміністративні кордони Донецької області.

Він наголосив, що такі атаки українських захисників дуже чутливі для окупантів. Зокрема, росіяни стали частіше використовувати автомобілі, мотоцикли та гольф-кари замість важкої техніки.

Але, за його словами, перебіг бойових дій на сході залежить не лише від наявності у росіян нафтопродуктів.

У свою чергу Селезньов вважає, що метою ударів по нафтобазах на півдні РФ може бути сковування 90-тисячного угруповання "Дніпро" у Херсонській та Запорізькій областях. Там ворог напоготові, але просування немає.

"Щось заважає атакувати наші рубежі та укріпрайони. Не виключаю, що пов'язано це з дефіцитом палива, тому що ми б'ємо по паливно-енергетичній інфраструктурі російського півдня. Ворог відчуває дефіцит, насамперед для танків, бойових броньованих машин та автотранспорту”, - розповів він.

Експерт припустив, що вже зараз росіяни відчувають гостру нестачу палива.