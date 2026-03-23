Иран отказался от планов создать ядерное оружие, - Трамп
Иранские власти согласились с тем, что у страны никогда не появится ядерное оружие. Это - один из главных пунктов потенциальной сделки с США.
Как передает РБК-Украина, об этом во время общения с журналистами заявил президент США Дональд Трамп.
По словам американского лидера, Вашингтон уже договорился с Тегераном примерно по 15 пунктам потенциальной сделки.
"У них не будет ядерного оружия - это пункт номер один. Это пункты номер один, два и три. У них никогда не будет ядерного оружия - они с этим согласились", - заверил Трамп.
Отдельно президент рассказал, что США хотят забрать у Ирана обогащенный уран.
"Если это произойдет, это станет отличным началом для восстановления Ирана, и это все, чего мы хотим", - считает он.
Трамп добавил, что это также будет отличной новостью для для Израиля и для других стран Ближнего Востока: Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Кувейта и Бахрейна.
Сделка с Ираном
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что Иран "очень хочет заключить сделку".
По его словам, такая сделка может быть утверждена уже в течение пяти дней или раньше.
Также американский лидер поручил приостановить американские атаки на Иран и не наносить удары по энергетической инфраструктуре. По его словам, это произошло из-за плодотворных переговоров.