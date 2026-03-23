ua en ru
Пн, 23 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Иран отказался от планов создать ядерное оружие, - Трамп

17:43 23.03.2026 Пн
2 мин
Американский лидер заявил о том, что США и Иран уже договорились по некоторым пунктам потенциальной сделки
aimg Иван Носальский
Иран отказался от планов создать ядерное оружие, - Трамп Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Иранские власти согласились с тем, что у страны никогда не появится ядерное оружие. Это - один из главных пунктов потенциальной сделки с США.

Как передает РБК-Украина, об этом во время общения с журналистами заявил президент США Дональд Трамп.

Читайте также: Иран отрицает проведение переговоров с США

По словам американского лидера, Вашингтон уже договорился с Тегераном примерно по 15 пунктам потенциальной сделки.

"У них не будет ядерного оружия - это пункт номер один. Это пункты номер один, два и три. У них никогда не будет ядерного оружия - они с этим согласились", - заверил Трамп.

Отдельно президент рассказал, что США хотят забрать у Ирана обогащенный уран.

"Если это произойдет, это станет отличным началом для восстановления Ирана, и это все, чего мы хотим", - считает он.

Трамп добавил, что это также будет отличной новостью для для Израиля и для других стран Ближнего Востока: Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Кувейта и Бахрейна.

Сделка с Ираном

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что Иран "очень хочет заключить сделку".

По его словам, такая сделка может быть утверждена уже в течение пяти дней или раньше.

Также американский лидер поручил приостановить американские атаки на Иран и не наносить удары по энергетической инфраструктуре. По его словам, это произошло из-за плодотворных переговоров.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп Ядерное оружие
Новости
Взрывы в Буче: какую сумму обещали исполнителю за теракт
Аналитика
Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти
