Почему США не разрешают Украине бить ATACMS по территории РФ: ответ Пентагона

Он напомнил, что недавно США разрешили украинским защитникам наносить удары по территории РФ, но только в рамках обороны или ответных обстрелов.

"Но наша политика по поводу ударов на большие расстояния не изменилась. Думаю, здесь важно понимать, что мы не хотим видеть непреднамеренные последствия, эскалацию, которая может превратить этот конфликт в более широкий, который выйдет за пределы Украины. Думаю, это то, c чем нам всем нужно считаться и относиться к этому очень серьезно", - добавил Райдер.

Но, по его словам, США никогда не недооценивали угрозу в виде России. Поэтому Вашингтон продолжит работу с Киевом, чтобы у украинских военных было все необходимое для защиты своего государства.