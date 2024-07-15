Чому США не дозволяють Україні бити ATACMS по території РФ: відповідь Пентагону

Він нагадав, що нещодавно США дозволили українським захисникам завдавати ударів по території РФ, але тільки в рамках оборони або обстрілів у відповідь.

"Але наша політика щодо ударів на великі відстані не змінилася. Думаю, тут важливо розуміти, що ми не хочемо бачити ненавмисні наслідки, ескалацію, яка може перетворити цей конфлікт на ширший, який вийде за межі України. Думаю, це те, на що нам усім потрібно зважати і ставитись до цього дуже серйозно", - додав Райдер.

Але, за його словами, США ніколи не недооцінювали загрози у вигляді Росії. Тому Вашингтон продовжить роботу з Києвом, щоб українські військові мали все необхідне для захисту своєї держави.