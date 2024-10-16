Более 35 миллионов на строительство. Как выглядят самые дорогие школьные укрытия в Украине

Сейчас в Украине более 61 тыс. укрытий, это почти трижды больше, чем было в начале полномасштабного вторжения. Около 80% из них находятся в школах.

РБК-Украина рассказывает о том, сколько стоят и как выглядят самые дорогие школьные укрытия в Украине.

Сколько стоят укрытия в Украине

В течение 2024 года в Украине были запланированы работы по обустройству укрытий в 1295 учебных заведениях. На это выделили 7,2 млрд грн. Сумма включает в себя государственные субвенции, местные бюджеты и средства громад.

В конце августа правительство утвердило дополнительные 5 млрд гривен на укрытие в школах и профтехах. Они предусмотрены для финансирования 77 проектов в 8 областях – строительство 24 укрытий в учреждениях профессионально-технического образования и 53 укрытий в школах.

Добавим также, что в Украине на прифронтовых территориях реализуют проект "подземных школ", которые будут служить одновременно и как укрытие. В частности, в Запорожье и области построят 8 таких, первую должны открыть уже до конца этого года. Средняя стоимость проекта "школы-укрытия" на 500 человек в Запорожье составляет 109 млн грн.

Напомним, что в апреле этого года в Харькове заработала первая подземная школа, рассчитанная на обучение 900 школьников в две смены. Ее строительство обошлось в 58,8 млн грн.

Цены на строительство укрытий в Украине очень разные. В Житомире недавно заявили о планах построить новое укрытие за 46 млн грн, в Николаеве заключили договор на строительство за 90 млн грн, в Одессе приступили к строительству укрытия за 117 млн грн. А в Киеве летом Управление образования Днепровского района объявило тендер на строительство укрытия на территории гимназии №183 "Фортуна", стоимостью 297,8 млн грн.

Отметим, что это проекты укрытий, которые только планируют реализовать. Ниже рассказываем об укрытиях, уже введенных в эксплуатацию.

Укрытие за 35 миллионов в Ковеле

Весной в Ковеле Волынской области построили укрытие для лицея №1, оно стало самым большим в громаде и может вместить до 800 человек. Сооружение построили менее чем через год, расходы составляют более 35 млн грн.

В укрытии есть медицинский кабинет, 12 санузлов, установлены 90 кроватей для отдыха, а также оборудована отдельная комната для хранения запасов продовольствия на две недели.

Укрытие в Ковеле за 35 млн грн (скриншот с видео)

Хранилище имеет вентиляцию, которая может работать без центрального питания. Также есть автоматизированная система пожаротушения, сигнализация и генератор. Входы в укрытие оборудованы пандусами. Отмечаются, что в укрытии смогут прятаться во время тревоги в не учебнее время и жители микрорайона.

Укрытие в Хмельницком за 25 миллионов

В октябре в Хмельницком открыли противорадиационное укрытие для школьников, учителей и жителей микрорайона. Его строительство обошлось более чем в 25 млн грн, все средства – из городского бюджета. В убежище дети смогут учиться во время воздушных тревог.

Укрытие может вместить до 700 человек. Оно расположено на глубине 4 метров, имеет дизельный генератор, а также вентиляцию, которую можно запускать вручную, если нет электроэнергии.

Противорадиационное укрытие в Хмельницком (фото: "Суспільне")

Также в укрытии есть запас воды на 200 литров, 42 кровати для первоклассников, стулья, кабинет медицинской помощи, два санузла, две душевые кабины, отопление.

Отметим, что на строительство этого укрытия ушло 10 месяцев, сейчас в городе строят еще 8 сооружений гражданской защиты при школах.

Укрытие за 18 миллионов под Ровно

В начале 2024-го в Бабинском лицее под Ровно открыли противорадиационное укрытие, которое может вместить 280 человек. Его строительство обошлось почти в 18 млн грн. Денежные средства получили из государственных субвенций, областного бюджета и бюджета громады.

Укрытие, площадью 460 "квадратов", имеет отдельный вход, санузел, оно обустроено под нужды людей с инвалидностью. В хранилище установлены кровати, есть медицинский кабинет.

Укрытие в Бабинском лицее за 18 млн грн (фото: Ровенский городской совет)

Ремонт укрытия за 16 миллионов под Киевом

В прошлом году под Киевом в Новоселках в лицее "Эрудит" провели ремонт в противорадиационном укрытии за 16 млн грн. Его площадь составляет более 1 тыс. кв. м, оно может вместить 590 человек.

Помещение отапливается с помощью котельной, также установлена вентиляция, позволяющая находиться в помещении не менее 48 часов подряд. В укрытии есть централизованное водоснабжение, бесперебойное электроснабжение. Также в хранилище обустроили медицинский кабинет, сделали запасы воды и продовольствия.

Ремонт укрытия обошелся в 16 млн грн (фото: facebook.com/RuslanKravchenko)

Реконструкция укрытия под Киевом за 13 миллионов

В прошлом году в Юровском лицее в Гатном Киевской области завершили обустройство укрытия – реконструкцию провели в старых подвальных помещениях. Работы обошлись и в 12,9 млн грн, из них Киевская областная военная администрация выделила 6 млн грн.

Укрытие в Юровском лицее в Гатном (скриншот сайта Altanaua)

Укрытие может разместить 700 человек, оно оснащено системами вентиляции, водоснабжения и канализации, а также противопожарной системой. Помещение имеет 6 санузлов и 6 душевых кабин, обустроено мебелью, есть беспроводной интернет.

Укрытие в Юровском лицее в Гатном (скриншот сайта Altanaua)