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Уже почти 7 тысяч заявлений! Как родителям не опоздать с записью ребенка в школу в Киеве

Вторник 22 апреля 2025 16:34
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Уже почти 7 тысяч заявлений! Как родителям не опоздать с записью ребенка в школу в Киеве Записать ребенка в школу в Киеве стоит уже сейчас (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Запись детей в первый класс в учебных заведениях Киева стартовала 1 апреля 2025 года. По состоянию на сейчас украинцы подали уже почти семь тысяч заявлений на зачисление детей в школу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сколько "школьных" заявлений и как именно подали в Киеве

Электронная запись в первый класс в школах Киева заработала 1 апреля 2025 года. С тех пор украинцы уже подали 6 955 заявлений на зачисление ребенка в школу.

По словам заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского, онлайн - через "Портал услуг" родители подали 683 заявления. Из них учебные заведения обработали уже 204.

Еще 6 272 заявления были созданы учебными заведениями на основе бумажных заявлений (поданных вручную) и перенесены в электронные кабинеты.

"Мы последовательно развиваем цифровую трансформацию в сфере образования. Онлайн-запись в школу через "Портал услуг" - это пример удобного сервиса, который экономит время родителей, упрощает административные процессы и позволяет школам работать эффективнее", - подчеркнул чиновник.

Он добавил, что в дальнейшем планируется:

  • расширение функционала;
  • внедрение новых цифровых инструментов в учебных заведениях столицы.

Как подать заявление на зачисление в школу в Киеве онлайн

Заявления на зачисление детей в школу в Киеве принимают до 31 мая 2025 года.

Между тем с 15 июня можно будет подать заявку на свободные места в школах.

Для того чтобы подать заявление на зачисление ребенка в школу в Киеве онлайн, нужно выполнить ряд простых действий:

  • зайти на веб-портал предоставления электронных услуг города Киева "Портал услуг";
  • войти в персональный кабинет с помощью "Дія.Підпис", электронной подписи (личного ключа) или системы ID.GOV.UA;

Уже почти 7 тысяч заявлений! Как родителям не опоздать с записью ребенка в школу в КиевеАвторизация на "Портале услуг" (скриншот: id-services.kyivcity.gov.ua)

  • внести данные ребенка;
  • загрузить его свидетельство о рождении;
  • подтвердить место жительства;
  • выбрать тип класса (обычный, специальный, инклюзивный, дистанционный или с углубленным изучением предмета);
  • выбрать школу;
  • указать льготы, особые образовательные потребности или другие обстоятельства.

Напомним, ранее мы рассказывали, как записать ребенка в первый класс в Киеве и какой главный критерий для зачисления в школу.

Читайте также, как правильно выбрать частную школу для ребенка.

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