Уже почти 7 тысяч заявлений! Как родителям не опоздать с записью ребенка в школу в Киеве

Запись детей в первый класс в учебных заведениях Киева стартовала 1 апреля 2025 года. По состоянию на сейчас украинцы подали уже почти семь тысяч заявлений на зачисление детей в школу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сколько "школьных" заявлений и как именно подали в Киеве

Электронная запись в первый класс в школах Киева заработала 1 апреля 2025 года. С тех пор украинцы уже подали 6 955 заявлений на зачисление ребенка в школу.

По словам заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского, онлайн - через "Портал услуг" родители подали 683 заявления. Из них учебные заведения обработали уже 204.

Еще 6 272 заявления были созданы учебными заведениями на основе бумажных заявлений (поданных вручную) и перенесены в электронные кабинеты.

"Мы последовательно развиваем цифровую трансформацию в сфере образования. Онлайн-запись в школу через "Портал услуг" - это пример удобного сервиса, который экономит время родителей, упрощает административные процессы и позволяет школам работать эффективнее", - подчеркнул чиновник.

Он добавил, что в дальнейшем планируется:

расширение функционала;

внедрение новых цифровых инструментов в учебных заведениях столицы.

Как подать заявление на зачисление в школу в Киеве онлайн

Заявления на зачисление детей в школу в Киеве принимают до 31 мая 2025 года.

Между тем с 15 июня можно будет подать заявку на свободные места в школах.

Для того чтобы подать заявление на зачисление ребенка в школу в Киеве онлайн, нужно выполнить ряд простых действий:

зайти на веб-портал предоставления электронных услуг города Киева "Портал услуг";

войти в персональный кабинет с помощью "Дія.Підпис", электронной подписи (личного ключа) или системы ID.GOV.UA;

Авторизация на "Портале услуг" (скриншот: id-services.kyivcity.gov.ua)