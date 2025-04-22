Уже почти 7 тысяч заявлений! Как родителям не опоздать с записью ребенка в школу в Киеве
Запись детей в первый класс в учебных заведениях Киева стартовала 1 апреля 2025 года. По состоянию на сейчас украинцы подали уже почти семь тысяч заявлений на зачисление детей в школу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Сколько "школьных" заявлений и как именно подали в Киеве
Электронная запись в первый класс в школах Киева заработала 1 апреля 2025 года. С тех пор украинцы уже подали 6 955 заявлений на зачисление ребенка в школу.
По словам заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского, онлайн - через "Портал услуг" родители подали 683 заявления. Из них учебные заведения обработали уже 204.
Еще 6 272 заявления были созданы учебными заведениями на основе бумажных заявлений (поданных вручную) и перенесены в электронные кабинеты.
"Мы последовательно развиваем цифровую трансформацию в сфере образования. Онлайн-запись в школу через "Портал услуг" - это пример удобного сервиса, который экономит время родителей, упрощает административные процессы и позволяет школам работать эффективнее", - подчеркнул чиновник.
Он добавил, что в дальнейшем планируется:
- расширение функционала;
- внедрение новых цифровых инструментов в учебных заведениях столицы.
Как подать заявление на зачисление в школу в Киеве онлайн
Заявления на зачисление детей в школу в Киеве принимают до 31 мая 2025 года.
Между тем с 15 июня можно будет подать заявку на свободные места в школах.
Для того чтобы подать заявление на зачисление ребенка в школу в Киеве онлайн, нужно выполнить ряд простых действий:
- зайти на веб-портал предоставления электронных услуг города Киева "Портал услуг";
- войти в персональный кабинет с помощью "Дія.Підпис", электронной подписи (личного ключа) или системы ID.GOV.UA;
Авторизация на "Портале услуг" (скриншот: id-services.kyivcity.gov.ua)
- внести данные ребенка;
- загрузить его свидетельство о рождении;
- подтвердить место жительства;
- выбрать тип класса (обычный, специальный, инклюзивный, дистанционный или с углубленным изучением предмета);
- выбрать школу;
- указать льготы, особые образовательные потребности или другие обстоятельства.
Напомним, ранее мы рассказывали, как записать ребенка в первый класс в Киеве и какой главный критерий для зачисления в школу.
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