"В каждой школе должен быть ветеран": что может измениться для учеников в Украине
Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук сообщила, что в каждой школе Украины должен быть ветеран. Такое нововведение, по ее мнению, даст стране будущее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию представительницы ОП в Facebook.
Что будут делать ветераны в школах Украины
По словам Верещук, ветеран в каждой украинской школе должен быть для того, чтобы преподавать курс "Защита Украины".
"Лучше их никто не научит детей, что такое защищать свое государство", - подчеркнула она.
Заместитель руководителя Офиса президента отметила, что уже на этой неделе должен выйти соответствующий совместный приказ:
- Министерства образования и науки;
- Министерство по делам ветеранов.
Что нужно ветеранам, чтобы работать в школе
Верещук сообщила, что учитывая такую инициативу, необходимо быстро научить достаточное количество ветеранов быть инструкторами "Защиты Украины" в средних школах.
"Так мы совмещаем патриотическое образование детей с трудоустройством ветеранов", - уточнила она.
С какой проблемой могут столкнуться ветераны
Представительница ОП признала, что "есть еще проблема" - низкие зарплаты.
Она объяснила это тем, что бюджет Министерства образования и науки - ограничен.
В то же время Верещук выразила убеждение, что "местные общины должны найти возможности доплачивать ветеранам из своих бюджетов".
"Потому что, когда ветеран учит детей - у страны есть будущее", - подытожила она.
Публикация Ирины Верещук (скриншот: facebook.com/vereshchuk.ukraine)
Напомним, ранее мы рассказывали, что МОН изменило правила по изучению "Защиты Украины" в школах.
Читайте также, что известно о создании в Украине сети Центров подготовки граждан к национальному сопротивлению.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.