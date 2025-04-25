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Образовательная карта Украины: где больше всего школ и как изменилось количество учеников

Пятница 25 апреля 2025 10:46
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Образовательная карта Украины: где больше всего школ и как изменилось количество учеников Образование во время войны в Украине требует выдержки и взрослых, и детей (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Государственной службе статистики сообщили о ситуации с общим средним образованием в Украине в течение текущего учебного года. Речь идет в частности о количестве школ в разных областях, количестве учеников и учителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госслужбы статистики Украины в Facebook.

В какой области Украины - больше всего школ

По состоянию на начало 2024/25 учебного года в целом в Украине насчитывалось 12,3 тысячи учреждений общего среднего образования (школ, гимназий или лицеев).

При этом больше всего - 1077 заведений - было зафиксировано во Львовской области.

Образовательная карта Украины: где больше всего школ и как изменилось количество учеников
Образовательная карта Украины: где больше всего школ и как изменилось количество учениковКоличество учреждений общего среднего образования на начало 2024/25 учебного года по регионам (таблица: ukrstat.gov.ua)

Сколько учеников было в школах на начало года

Всего на начало 2024/25 учебного года в Украине насчитывалось 3743,9 тысячи учеников (при этом 72% из них - в городской местности).

В Госстате отметили, что это - на 4,3% меньше, относительно предыдущего учебного года.

Образовательная карта Украины: где больше всего школ и как изменилось количество учениковКоличество учащихся в учреждениях среднего образования (скриншот: facebook.com/Ukrstat)

Сколько учеников и учителей приходится на одно учебное заведение

Согласно информации Государственной службы статистики, на одно заведение общего среднего образования в Украине приходится:

  • 305 учеников;
  • 31 учитель.

Больше информации по общему среднему и профессионально-техническому образованию в Украине можно найти в официальном отчете Госстата.

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