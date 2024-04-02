Почему россияне увеличили применение баллистики. Гуменюк объяснила тактику окупантов

"Враг переключает тактику и на применение баллистики, понимая, что это сложная цель для реагирования наших сил ПВО. Именно поэтому они пытаются давить на более глубокие регионы Украины, а не только на прифронтовые районы", - пояснила она.

Гуменюк отметила, что в Силах обороны есть информация о количестве наземных систем и отслеживаются их маневры. Соответственно, последствия этой активности баллистики - сигналы воздушной тревоги.

Комментируя ситуацию в Черном море, она отметила, что вражеские ракетоносители снаряжены и введены в пункты базирования.

"В принципе, их готовность очень высока: 2-3 часа достаточно, чтобы они оказались на боевом дежурстве. Мы уже видели, что во время подготовки к массированным атакам враг выводил подводные ракетоносители к дежурству", - сказала Гуменюк.

Также она отметила, что россияне могли накопить достаточно мощный потенциал ракет "Калибр" и по всей вероятности после смены руководства черноморского флота РФ будут выискивать способы вернуть себе позиции на море.

"Не стоит забывать, что они способны идти на достаточно коварный шаг – атаку прямо из бухты", - подчеркнула Гуменюк.