Почему россияне увеличили применение баллистики. Гуменюк объяснила тактику окупантов

Россия все чаще применяет для ударов по Украине баллистические ракеты, расположенные на территории временно оккупированного Крыма. Данную тактику оккупанты используют с учетом сложности сбития таких целей украинскими силами ПВО.
Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Враг переключает тактику и на применение баллистики, понимая, что это сложная цель для реагирования наших сил ПВО. Именно поэтому они пытаются давить на более глубокие регионы Украины, а не только на прифронтовые районы", - пояснила она.
Гуменюк отметила, что в Силах обороны есть информация о количестве наземных систем и отслеживаются их маневры. Соответственно, последствия этой активности баллистики - сигналы воздушной тревоги.
Комментируя ситуацию в Черном море, она отметила, что вражеские ракетоносители снаряжены и введены в пункты базирования.
"В принципе, их готовность очень высока: 2-3 часа достаточно, чтобы они оказались на боевом дежурстве. Мы уже видели, что во время подготовки к массированным атакам враг выводил подводные ракетоносители к дежурству", - сказала Гуменюк.
Также она отметила, что россияне могли накопить достаточно мощный потенциал ракет "Калибр" и по всей вероятности после смены руководства черноморского флота РФ будут выискивать способы вернуть себе позиции на море.
"Не стоит забывать, что они способны идти на достаточно коварный шаг – атаку прямо из бухты", - подчеркнула Гуменюк.
Напомним, представитель ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий заметил, что с конца сентября прошлого года Россия почти не запускала по Украине крылатые ракеты морского базирования "Калибр". За это время создан значительный запас.
Ранее руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российский флот накапливал крылатые ракеты "Калибр" и, по всей вероятности, враг может использовать их для ударов по Украине.
Как заявила ранее Гуменюк, российские корабли зажаты в юго-восточной части акватории Черного моря и не проявляют активности. Однако общая готовность ракетоносителей высока, поэтому опасность из моря остается.
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