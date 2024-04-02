Чому росіяни збільшили застосування балістики. Гуменюк пояснила тактику окупантів

Росія все частіше застосовує для ударів по Україні балістичні ракети, розміщені на території тимчасово окупованого Криму. Дану тактику окупанти використовують з огляду на складність збиття таких цілей українськими силами ППО.
Про це заявила керівниця об'єднаного прес-центру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Ворог переключає тактику і на застосування балістики також, розуміючи, що це складна ціль для реагування наших сил ППО. Саме тому вони намагаються тиснути на більш глибокі регіони України, а не тільки на прифронтові райони", - пояснила вона.
Гуменюк зауважила, що в Силах оборони наявна інформація про кількість наземних систем і відстежуються їхні маневри. Відповідно, наслідками цієї активності балістики є сигнали повітряної тривоги.
Коментуючи ситуацію в Чорному морі, вона зазначила, що ворожі ракетоносії споряджені та заведені в пункти базування.
"В принципі їхня готовність дуже висока: 2-3 години достатньо, щоб вони опинилися на бойовому чергуванні. Ми вже бачили, що під час підготовки до масованих атак ворог виводив підводні ракетоносії до чергування", - сказала Гуменюк.
Також вона зауважила, що росіяни могли накопичити досить потужний потенціал ракет "Калібр" і цілком ймовірно після зміни керівництва чорноморського флоту РФ будуть вишукувати способи повернути собі позиції на морі.
"Не варто забувати, що вони здатні йти на досить підступний крок - атаку просто з бухти", - наголосила Гуменюк.
Раніше керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що російський флот накопичував крилаті ракети "Калібр" і, ймовірно, ворог може використати їх для ударів по Україні.
Як заявила раніше Гуменюк, російські кораблі затиснуті в південно-східній частині акваторії Чорного моря та не проявляють активності. Однак загальна готовність ракетоносіїв висока, тому небезпека з моря залишається.
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