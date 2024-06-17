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Почему Россия стала меньше использовать ракеты "Калибр": объяснение ВМС

Украина Россия, Понедельник 17 июня 2024 08:40
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Почему Россия стала меньше использовать ракеты "Калибр": объяснение ВМС Фото: представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук (facebook.com/Taclbery)
Автор: Ярослава Борзова, Ульяна Безпалько

Большая пауза в использовании россиянами "Калибров" связана с быстрым перемещением военно-морской базы в Новороссийск. Сами же ракеты и системы подзарядки оставались в Крыму.

Об этом рассказал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в интервью РБК-Украина.

"Если им и удалось в Новороссийске оборудовать перезарядку подлодок ракетами, то остаются вопросы, смогли ли они начать загружать там ракеты в надводные корабли", - объясняет он.

По словам Плетенчука, для этого нужно другое несложное оборудование, которое оказалось для оккупантов проблемой, и они достаточно долго не могли ее решить.

"Вероятнее всего, что для подлодок они все же что-то решили с подзарядкой в Новороссийске, поскольку последние три атаки (не считая этого одного выстрела на Николаев) - были как раз из подлодок. То есть они точно перезаряжались, но при этом не заходили в Крым ", - отметил он.

В то же время Плетенчук отметил, что в настоящее время в ВМС видят в Азовском море три носителя.

"Они теоретически могут даже с Каспийского моря работать "Калибрами". Нюанс в том, что эффективность этих ракет уже не столь высока, какой была в начале полномасштабного вторжения", - сказал спикер ВМС.

Также он отметил, что украинские защитники уже научились им противодействовать, и поясним, что оккупанты в основном используют "Калибры" во время комбинированных ракетных атак для того, чтобы добиться успеха количеством - перегрузить ПВО.

"Тогда у них, как они считают, могут быть какие-то шансы. Но как самостоятельный вид вооружения "Калибры" уже фактически не применяются", - проинформировал Плетенчук.

"Калибры" на вооружении России

Напомним, неделей ранее стало известно, что Россия удерживает в Черном море подлодку проекта "Варшавянка" 636, которая, вероятно, имеет на борту 3 крылатые ракеты "Калибр".

Накануне Россия вывела в Черное и Азовское моря корабли, способные нести ракеты "Калибр".

В начале апреля представитель ГУР Вадим Скибицкий рассказал, что на тот момент Российская Федерация накопила около 260 единиц крылатых ракет. По его словам, захватчики планировали ежемесячно производить около 30 единиц.

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