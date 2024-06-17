Чому Росія стала менше використовувати ракети "Калібр": пояснення ВМС

Велика пауза у використанні росіянами "Калібрів" пов'язана зі швидким переміщенням військово-морської бази в Новоросійськ. Самі ж ракети та системи заряджання залишалися в Криму.

"Якщо їм і вдалось у Новоросійську обладнати перезаряджання підводних човнів ракетами, то залишаються питання, чи змогли вони почати завантажувати там ракети у надводні кораблі", - пояснює він.

З словами Плетенчука, для цього потрібно інше нескладне обладнання, яке виявилось для окупантів проблемою, і вони досить довго не могли її вирішити.

"Найімовірніше, що для підводних човнів вони все ж таки щось вирішили з заряджанням у Новоросійську, оскільки останні три атаки (не враховуючи цього одного пострілу на Миколаїв) - були якраз із підводних човнів. Тобто вони точно перезаряджались, але при цьому не заходили в Крим", - зазначив він.

Водночас Плетенчук зауважив, що наразі у ВМС бачать в Азовському морі три носії.

"Вони теоретично можуть навіть з Каспійського моря працювати "Калібрами". Нюанс у тому, що ефективність цих ракет уже не настільки висока, якою була на початку повномасштабного вторгнення", - сказав речник ВМС.

Також він зауважив, що українські захисники вже навчилися їм протидіяти, та поясним, що окупанти здебільшого використовують "Калібри" під час комбінованих ракетних атак для того, щоб досягнути успіху кількістю - перевантажити ППО.

"Тоді у них, як вони вважають, можуть бути якісь шанси. Але як самостійний вид озброєння "Калібри" вже фактично не застосовуються", - поінформував Плетенчук.