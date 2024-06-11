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Существует ли угроза ракетных обстрелов с моря: ответ Плетенчука

Вторник 11 июня 2024 10:25
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Существует ли угроза ракетных обстрелов с моря: ответ Плетенчука Фото: Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-морских Сил (facebook.com/Taclbery)
Автор: Сергей Пышкин

Сейчас Россия удерживает в Черном море подводную лодку проекта "Варшавянка" 636, которая вероятно имеет на борту еще 3 крылатые ракеты "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

Черное море

По словам Плетенчука, вчера враг применил один "Калибр" во время обстрелов. Согласно имеющейся информации, это была одна ракета из четырех имеющихся на борту подводной лодки. Вероятно, сейчас еще сохраняется до трех крылатых ракет.

"Фактически враг выбрал такую тактику присутствия в Черном море именно за счет подводных лодок. Независимо от того является ил он носителем или нет. Сейчас они присутствуют только в таком формате", - рассказал Плетенчук.

Азовское море

Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга рассказал, что надводные корабли враг удерживает в Азовском море. Сейчас там расположены 8 единиц, среди которых:

  • 3 ракетоносителя;
  • 3 больших десантных корабля.

Вероятно они расположены там с целью проведения учебной деятельности.

"Но важным моментом является то, что они, видимо, чувствуют себя там в большей безопасности. Особенно учитывая, что они там фактически смешиваются с гражданскими судами и учитывая, что в Азове не так много маршрутов, по которым можно ходить. И они ходят вместе с гражданскими", - пояснил он.

Сколько "Калибров" в России

В начале апреля представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Вадим Скибицкий рассказал, что на тот момент Российская Федерация накопила около 260 единиц крылатых ракет. По его словам, террористы планировали ежемесячно производить около 30 единиц.

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