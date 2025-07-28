Почему Россия массированно бьет по Украине именно ночью: две главные причины

Россия почти каждую ночь осуществляет массированные дроновые атаки по тыловым регионам Украины, иногда комбинируя их с ракетами. И именно темнота стала ключевым инструментом для врага, однако стоит за этим не только истощение гражданского населения.

Почему враг массированно атакует именно ночью?

По словам эксперта, под массированными ночными атаками войск РФ по Украине кроются две причины, которые по сути работают в комплексе. Речь идет о попытке россиян усложнять работу украинской ПВО и осуществлять психологическое давление на мирное население.

"Потому что, во-первых, когда враг днем дроны выпускал, то их было легче заметить и проще сбивать. А потом россияне уже перешли на ночь", - говорит Ступак.

Он объясняет, что ночью для оккупантов гораздо интереснее дроны запускать, ведь меньше возможностей сбить вражескую цель и есть больший коэффициент попадания.

"Плюс это истощение наших людей, которые ночью спят. То есть это и психологический эффект. Поэтому я думаю, что российские войска здесь в комплексе работают: увеличить количество попаданий и истощить украинцев", - отметил собеседник.

Впрочем, по словам эксперта, украинская ПВО адаптировалась к ночным атакам. Но такая себе это постоянная история. Когда одна сторона - россияне диктуют условия, а украинцы адаптируются.

"Потом мы адаптировались, а они снова перенастраиваются, чтобы мы не смогли адаптироваться. Например, сначала наши военные ПВО могли очень классно справляться с этими беспилотниками. Но россияне повысили ставку и теперь дроны летят выше и быстрее", - обращает внимание Ступак.

Таким образом, объясняет эксперт, мобильные огневые группы просто уже не успевают за беспилотниками. То есть эффективность сбивания начинает уменьшаться. Поэтому теперь украинским защитникам помогают дроны-перехватчики.

"Но они еще массово не появляются и были моменты, когда их просто не хватало, чтобы отразить атаку. То есть таких перехватчиков пока маленькое количество", - уточняет Ступак.

Почему РФ нацеливается на тыловые города?

Во время атак по украинскому тылу враг ставит своей целью не только навредить мирному населению, россиян также интересуют важные объекты, как военные заводы, или аэродромы.

"Где изготавливаются наши ракеты, беспилотники? То есть они (россияне - ред.) пытаются попасть в наши мощности, а также в наши самолеты. Конечно, есть здесь составляющая террора. Но она не доминирующая. То есть все эти беспилотники имеют цель. Например, попасть в какой-то завод, который производит взрывчатку. Или завод, который производит патроны для стрелкового оружия", - говорит Ступак.

Так же как история сегодня со Староконстантиновым, где враг пытается попасть в аэродром. У россиян так же есть прагматика. Как Силы обороны Украины пытаются попадать в российские важные объекты, так и противник по нашим, добавляет эксперт.