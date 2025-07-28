"Кинжалы", Х-101 и сотни дронов: как ПВО отразила массированную атаку РФ
В ночь на 28 июля Россия осуществила один из крупнейших за время войны комбинированный воздушный удар по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
В общем враг выпустил 331 средство воздушного нападения, из которых украинским Силам обороны удалось уничтожить или подавить 311 целей.
По официальной информации, оккупанты атаковали:
- 324 ударными БпЛА, в частности "Shahed" и дронами-имитациями, с направлений Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск;
- 4 крылатыми ракетами Х-101 с самолетов в небе над Саратовской областью РФ;
- 3 аэробаллистическими ракетами "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой области.
Основной удар пришелся на Староконстантинов в Хмельницкой области.
ПВО действовала по всей стране: задействованы авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения РЭБ и дроны.
По состоянию на 09:30 утра украинская ПВО сбила или подавила:
- 309 дронов,
- 2 крылатые ракеты Х-101.
В результате атаки зафиксировано попадание 2 ракет разных типов и 15 дронов в трех локациях.
Также сообщается о падении обломков в разных регионах. Аэробаллистические ракеты "Кинжал" не достигли своих целей.
Атака на Украину
Рекордные атаки дронами фиксируют в последние недели - российские войска пытаются истощить украинскую ПВО, атакуя одновременно сотнями беспилотников с нескольких направлений.
Удар в ночь на 28 июля стал одним из самых массовых: в Киеве обломки сбитых целей повредили жилые дома в Дарницком и Голосеевском районах, ранены 8 человек, среди них двухлетний ребенок. В одном из домов произошел пожар.
В Кропивницком повреждены филармония, другие объекты инфраструктуры.
Кроме того, в Днепропетровской области - ранены два человека, возник пожар на энергетическом объекте. В Одесской области обломки Shahedов упали на портовую инфраструктуру.
В ночь атаки воздушная тревога трижды охватывала всю территорию Украины, в отдельных регионах она длилась более 5 часов.
Подробнее об атаке этой ночью - читайте в материале РБК-Украина.
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