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"Кинжалы", Х-101 и сотни дронов: как ПВО отразила массированную атаку РФ

Понедельник 28 июля 2025 09:56
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"Кинжалы", Х-101 и сотни дронов: как ПВО отразила массированную атаку РФ Фото: РФ выпустила 331 цель, ПВО сбила 311 (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В ночь на 28 июля Россия осуществила один из крупнейших за время войны комбинированный воздушный удар по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

В общем враг выпустил 331 средство воздушного нападения, из которых украинским Силам обороны удалось уничтожить или подавить 311 целей.

По официальной информации, оккупанты атаковали:

  • 324 ударными БпЛА, в частности "Shahed" и дронами-имитациями, с направлений Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск;
  • 4 крылатыми ракетами Х-101 с самолетов в небе над Саратовской областью РФ;
  • 3 аэробаллистическими ракетами "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой области.

Основной удар пришелся на Староконстантинов в Хмельницкой области.

ПВО действовала по всей стране: задействованы авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения РЭБ и дроны.

По состоянию на 09:30 утра украинская ПВО сбила или подавила:

  • 309 дронов,
  • 2 крылатые ракеты Х-101.

В результате атаки зафиксировано попадание 2 ракет разных типов и 15 дронов в трех локациях.

Также сообщается о падении обломков в разных регионах. Аэробаллистические ракеты "Кинжал" не достигли своих целей.

Атака на Украину

Рекордные атаки дронами фиксируют в последние недели - российские войска пытаются истощить украинскую ПВО, атакуя одновременно сотнями беспилотников с нескольких направлений.

Удар в ночь на 28 июля стал одним из самых массовых: в Киеве обломки сбитых целей повредили жилые дома в Дарницком и Голосеевском районах, ранены 8 человек, среди них двухлетний ребенок. В одном из домов произошел пожар.

В Кропивницком повреждены филармония, другие объекты инфраструктуры.

Кроме того, в Днепропетровской области - ранены два человека, возник пожар на энергетическом объекте. В Одесской области обломки Shahedов упали на портовую инфраструктуру.

В ночь атаки воздушная тревога трижды охватывала всю территорию Украины, в отдельных регионах она длилась более 5 часов.

Подробнее об атаке этой ночью - читайте в материале РБК-Украина.

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