Поврежденная высотка в Киеве и "Кинжалы" на Хмельницкую область: все о последствиях обстрела

В ночь на 28 июля российские войска нанесли комбинированный удар по Украине с применением ударных дронов и ракет, а утром продолжили атаку, используя "Кинжалы". Под ударом в частности оказались Киев, Кропивницкий и Староконстантинов.

РБК-Украина в материале ниже собрало все о последствиях ночной атаки.

Главное:

Чем РФ атаковала Украину ночью и утром.

Что известно о последствиях в Киеве, Кропивницком и Хмельницкой области, а также других регионах.

Что известно о количестве раненых.

Как реагируют в ОП.

Оккупанты терроризировали украинские регионы всю ночь ударными дронами. Сначала ночью взрывы раздавались в столице, ПВО работала по ударным дронам.

После чего уже под утро, около 04:00 часов кроме беспилотников в воздушном пространстве Украины фиксировали и российские ракеты, которые двигались разными направлениями. Их противник запустил со стратегической авиации.

Уже около 08:00 масштабная воздушная тревога снова охватила Украину. Враг поднял в воздух МиГ-31К. Мониторинговые каналы писали о пуске аэробаллистических ракет "Кинжал" в направлении Староконстантинова.

В 08:49 воздушная тревога в очередной раз прокатилась по Украине из-за поднятия противником в воздух МиГ-31К. На этот раз ракеты в очередной раз полетели в Хмельницкую область.

Чем атаковала РФ

По информации Воздушных сил ВСУ, всего РФ выпустила 331 воздушную цель, в том числе:

324 "Шахеды" и другие беспилотники;

4 крылатые ракеты Х-101;

3 "Кинжалы" (Х-47М2).

Главная цель удара - Староконстантинов, Хмельницкая область.

Всего было обезврежено 311 целей, а именно:

309 дронов;

2 ракеты Х-101.

Есть попадание 2 ракет, 15 дронов в 3 регионах. Обломки зафиксированы на нескольких локациях. При этом "Кинжалы" не достигли целей.

Киев

В столице во время воздушной тревоги работали силы ПВО. Впоследствии местные власти сообщили о последствиях в Дарницком районе. Там взрывной волной в одном из подъездов повреждены окна с 6 по 11 этажи.

По данным КГГА и полиции, в результате этого пять человек получили осколочные ранения. Среди пострадавших есть двухлетняя девочка, у которой резаные раны стопы. Врачи госпитализировали пострадавших.

Тем временем глава КГВА Тимур Ткаченко пишет о 8 пострадавших в столице.

Также известно о повреждении в районе несколько автомобилей, которые были припаркованы во дворе дома.

На местах работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники.

Фото: поврежденная многоэтажка в Дарницком районе Киева (t.me/gunpKyiv)

Кировоградская область

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович заявил о ликвидации пожара после ночной вражеской атаки. По его словам, сейчас локации обследуют соответствующие службы. Погибших или травмированных в результате атаки в регионе, предварительно, нет.

"Взрывной волной повреждено помещение областной филармонии. После обследования специалистов к работе приступят коммунальные службы и комиссия, которая обследует последствия", - сообщил Райкович.

Фото: поврежденное здание филармонии в Кропивницком (t.me/kirovogradskaODA)

Также в Кропивницком повреждено здание и пожарно-спасательная техника одного из подразделений ГСЧС.

Фото: в Кропивницком во время ночного обстрела под удар попали здание и техника ГСЧС(DSNS.GOV.UA)

Погибших и травмированных нет. Во время воздушной тревоги личный состав подразделения ГСЧС находился в укрытии.

Хмельницкая область

Ночью воздушные силы сообщали о движении вражеских целей в направлении Староконстантинова Хмельницкой области. Как известно, там на окраине города находится военный аэродром, который враг часто пытается поразить.

Местные власти пока не раскрывают деталей относительно последствий атаки. Впрочем, глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин подтвердил, что этой ночью Хмельницкая область действительно была атакована вражескими летательными аппаратами.

"Есть сбития. Детали позже. По состоянию на это время информация о повреждениях, травмированных или погибших не поступала", - коротко написал он.

Впоследствии Тюрин сообщил, что благодаря действиям сил и средств противовоздушной обороны в области удалось уничтожить одну вражескую крылатую ракету и 26 "Шахедов".

"Поступила информация, что в результате сегодняшней вражеской российской атаки повреждены 18 окон и входная дверь административного здания одного из предприятий края", - добавил он.

Ровенская область

Также воздушная тревога в течение почти всей ночи звучала и на Ривненщине.

Глава области Александр Коваль сообщил, что силы ПВО обезвредили над регионом несколько воздушных целей врага.

"Люди и инфраструктура не пострадали", - уточнил он.

Днепропетровская область

Над Днепропетровской областью ночью противовоздушная оборона сбила три беспилотника. Под ударом дронов и артиллерии была Никопольщина. Громко было в райцентре, Марганецкой, Мировской, Червоногригорьевской, Покровской громадах.

Пострадали два человека - 15-летняя девочка и 49-летняя женщина.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о пожаре в регионе в результате атаки. Повреждены учебное заведение, многоквартирный и 3 частных дома, 3 хозяйственные постройки, линия электропередач.

Бил враг и по Синельниковщине. FPV-дронами попал по Межевской громаде. Повреждено сельскохозяйственное предприятие, здание, которое не эксплуатируется, админздание, авто. Загорелась сухая трава.

Николаевская область

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в ночь на 28 июля силами и средствами противовоздушной обороны в регионе было сбито/подавлено пять вражеских беспилотников типа "Шахед" и дронов других типов.

Херсон

В полночь российские войска атаковали дронами Херсон. Из-за вражеского удара 32-летний мужчина получил взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, контузию, осколочные ранения руки и ноги.

Пострадавшего госпитализировали в среднем состоянии тяжести.

В ОП отреагировали

Руководитель ОП Андрей Ермак, реагируя на ночную атаку россиян, показал кадры с поврежденной многоэтажкой в Дарницком районе столицы.

"Вот так Путин отвечает на призывы завершать войну и садиться за стол. До сих пор продолжаются воздушные атаки россиян, уже пострадала гражданская инфраструктура, дома, люди, в том числе и в Киеве", - написал Ермак.

Руководитель ОП отметил, что альтернативы санкциям, усилению дальнобойности Украины, и жестким действиям в отношении окружения и самого российского диктатора нет.

"Он (Путин - ред.) ничего не хочет, кроме войны и поражения Украины. А поражения не будет. Также россияне и их сателлиты испытывают реакцию НАТО. Дроны, залетающие в воздушное пространство стран Балтии - это сигналы, которые нельзя игнорировать", - добавил Ермак.

Зеленский заявил о хороших результатах этой ночью по беспилотной защите против "Шахедов"

"В общем, на счету защитников неба только за одну эту ночь несколько сотен российских ударных дронов. Хорошие результаты у беспилотной защиты против "Шахедов" десятки убытков российских дронов. Сбиты за ночь также несколько ракет. К сожалению, не все, были и попадания", - написал президент Украины.

По его словам, Украина шаг за шагом закрывает дефицит финансирования на производство дронов.

"И на этой неделе будут новые мои разговоры с партнерами по этой задаче. Министр обороны Украины и секретарь СНБО выполняют соответствующие поручения на своем уровне", - отметил глава государства.

Сейчас везде, где нужно, продолжаются восстановительные и спасательные работы. В частности, это касается электроснабжения. Предоставляется необходимая помощь раненым, сообщил Зеленский.

"По состоянию на данный момент известно о 8 раненых. Я благодарен спасателям, коммунальным службам, полиции, энергетикам - всем, кто привлечен, за оперативную работу", - добавил он.

Фото: последствия атаки РФ 28 июля в разных регионах Украины (DSNS.GOV.UA)