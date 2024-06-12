В чем разница между бронированием и отсрочкой: это нужно знать
Мобилизация в Украине набирает обороты, однако не все военнообязанные граждане знают, в чем разница между бронированием и отсрочкой.
РБК-Украина со ссылкой на портал Army.gov.ua рассказывает, кто в Украине подлежит мобилизации, как можно получить бронь, а также чем бронирование отличается от отсрочки.
Кто в Украине подлежит мобилизации
Согласно общим правилам, мобилизации в Украине подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые:
- признаны годными к военной службе
- не имеют права на отсрочку
- не забронированы
В то же время граждане в возрасте от 18 до 25 лет могут быть мобилизованы в отдельно определенных случаях:
- офицеры запаса
- лица, прошедшие срочную военную службу
- лица, которые до получения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах
Кроме того, присоединиться к войску добровольно украинцы 18-25 лет могут путем заключения соответствующего контракта - на прохождение военной службы.
Кому и как предоставляется бронь от мобилизации
Бронирование - это предоставление временной отсрочки (до 12 месяцев) от мобилизации (призыва) работникам предприятий, компаний, учреждений или организаций, критически важных для обеспечения обороноспособности государства.
Порядок бронирования военнообязанных лиц регламентирует постановление Кабинета министров №76 от 27 января 2023 года (в редакции постановления КМУ №650 от 5 июня 2024 года).
При наличии оснований предусмотрена также возможность продления срока бронирования.
Бронирование работников осуществляется работодателем. Информацию о том, забронирован ли работник, можно получить:
- у своего работодателя
- из электронного кабинета военнообязанного "Резерв+"
- обратившись в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП)
В чем разница между бронированием и отсрочкой
Бронирование от мобилизации предоставляется гражданам в связи с трудоустройством на предприятиях, компаниях, учреждениях или организациях, критически важных для обеспечения обороноспособности или экономики государства.
Право на отсрочку от мобилизации зависит от наличия оснований, определенных в статье 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Напомним, ранее мы рассказывали, на каких основаниях можно получить отсрочку во время войны.
Читайте также, могут ли вручать повестки тем, у кого есть бронь и что делать в таких случаях.
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