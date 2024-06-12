У чому різниця між бронюванням і відстрочкою: це потрібно знати
Мобілізація в Україні набирає обертів, однак не всі військовозобов'язані громадяни знають, у чому полягає різниця між бронюванням і відстрочкою.
РБК-Україна із посиланням на портал Army.gov.ua розповідає, хто в Україні підлягає мобілізації, як можна отримати бронь, а також чим бронювання відрізняється від відстрочки.
Хто в Україні підлягає мобілізації
Згідно із загальними правилами, мобілізації в Україні підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які:
- визнані придатними до військової служби
- не мають права на відстрочку
- не є заброньованими
Водночас громадяни віком від 18 до 25 років можуть бути мобілізовані в окремо визначених випадках:
- офіцери запасу
- особи, які пройшли строкову військову службу
- особи, які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах
Крім того, долучитися до війська добровільно українці віком 18-25 років можуть шляхом укладення відповідного контракту - на проходження військової служби.
Кому і як надається бронь від мобілізації
Бронювання - це надання тимчасової відстрочки (до 12 місяців) від мобілізації (призову) працівникам підприємств, компаній, установ чи організацій, які є критично важливими для забезпечення обороноздатності держави.
Порядок бронювання військовозобов'язаних осіб регламентує постанова Кабінету міністрів №76 від 27 січня 2023 року (в редакції постанови КМУ №650 від 5 червня 2024 року).
За наявності підстав передбачена також можливість продовження терміну бронювання.
Бронювання працівників здійснюється роботодавцем. Інформацію, чи заброньований працівник, можна отримати:
- у свого роботодавця
- з електронного кабінету військовозобовяязаного "Резерв+"
- звернувшись до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)
У чому різниця між бронюванням і відстрочкою
Бронювання від мобілізації надається громадянам у зв'язку з працевлаштуванням на підприємствах, компаніях, установах чи організаціях, які є критично важливими для забезпечення обороноздатності чи економіки держави.
Натомість право на відстрочку від мобілізації залежить від наявності підстав, визначених у статті 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, на яких підставах можна отримати відстрочку під час війни.
Читайте також, чи можуть вручати повістки тим, у кого є бронь, і що робити в таких випадках.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.