Почему резка лука заставляет нас плакать? 9 из 10 людей этого не знают

Среди всех фруктов и овощей, едва ли не самыми большими "драма-королевами" являются луковые: лук, чеснок, порей, шалот и их разнообразные луковичные родственники. Как только вы начинаете их резать, начинаются настоящие слезы.

Почему от резки лука у вас возникают слезы, объясняет РБК-Украина со ссылкой на IFLScience .

Почему мы плачем от нарезки лука?

Как вы, возможно, знаете, наше тело производит три типа слез: базальные, эмоциональные и рефлекторные, и один из них мы можем исключить довольно быстро, поскольку, если вы не чрезвычайно эмпатичны, вы, вероятно, не плачете от горя из-за того, что приходится калечить бедный беззащитный овощ.

Лук также не отвечает за базальные слезы, которые вы на самом деле проливаете прямо сейчас.

Таким образом, методом исключения мы имеем ответ: резка лука заставляет нас плакать рефлекторными слезами: "вашими слезами для промывания глаз".

Железы под бровями выталкивают их, когда вы чистите лук или когда пыль попадает в глаз. Они вымывают вещество, которое раздражает ваши глаза.

"Это те слезы, которые текут по вашему лицу, когда ваша аллергия разошлась", - говорят эксперты.

Но что именно делает овощи такими раздражающими? На самом деле, это довольно изощренная (хотя, очевидно, неудачная) защитная стратегия со стороны лука и наука, стоящая за ней, настолько сложная, что нам понадобилось до 21 века, чтобы понять, как это работает.

Почему именно лук?

Разрезание лука - или его раздавливание, или просто грызение целого, как яблока, если вам так нравится запускает каскад реакций, начинающийся с высвобождения особой аминокислоты под названием S-1-пропенил-L-цистеин сульфоксид.

Эта аминокислота начинает реагировать с водой и ферментами, высвобождаемыми из поврежденных клеток лука, и это производит кучу новых химических веществ, которые нас сейчас, честно говоря, не интересуют, но также что-то под названием 1-пропенилсульфеновая кислота. Это, в свою очередь, разлагается на газ под названием пропанетиал S-оксид - и именно это является виновником наших слез.

Потому что пропанетиал S-оксид - химическая формула C3H6SO реагирует с водой, образуя H2SO4, или серную кислоту. И угадайте, где много воды? Правильно: в тех базальных слезах, которые постоянно покрывают наши глазные яблоки.

К счастью (или к сожалению, в зависимости от того, как вы на это смотрите) наши роговицы чрезвычайно хорошо обнаруживают такие вещи, они на самом деле имеют примерно в 400 раз больше болевых рецепторов на квадратный миллиметр, чем кожа, поэтому этот кислотный "интервьюент" немедленно вызывает поток рефлекторных слез.