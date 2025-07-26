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Из чего на самом деле делают паприку: миллионы людей этого не знают

Суббота 26 июля 2025 13:04
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Из чего на самом деле делают паприку: миллионы людей этого не знают Фото: Из чего делается паприка (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Паприка и ее более ароматная родственница, копченая паприка, присутствуют везде - от паэльи до паприкового чая. Некоторые люди уверены, что паприка - это отдельное растение.

Из чего именно делают паприку, отвечает РБК-Украина со ссылкой на IFLScience.

Из чего на самом деле делают паприку?

В заметке австралийской пищевой компании Nutraorganics объяснили своей аудитории, что паприка - это не какое-то особое растение, а обычный перец, который был высушен. Так же как и когда этот факт был опубликован в Twitter еще в январе 2023 года, люди были ошеломлены, хотя непонятно, чем они считали паприку раньше.

Как отмечается в публикациях, паприка изготавливается из измельченного сладкого и мягкого перца. Более острые виды перца были завезены в Европу первыми испанскими исследователями Америки. Со временем европейцы вывели все более мягкие версии растения, достигая гораздо более сладкого вкуса.

Перцы, используемые для паприки, несмотря на сходство по сладости и отсутствием остроты, и принадлежность к одному семейству - длиннее и тоньше, чем обычные болгарские перцы, продаваемые, например, в Украине.

Острые версии паприки включают как перец чили, так и сладкие сорта перца, но в Венгрии - где паприка стала национальной специей преимущественно используется сладкая версия.

Чем полезна паприка?

Паприка - это настоящий концентрат витаминов и минералов, даже в высушенном виде. Она особенно богата на:

Витамин C

Паприка является одним из самых богатых источников витамина С среди овощей, уступая лишь зелени петрушки. Этот мощный антиоксидант играет ключевую роль в укреплении иммунитета, защищая организм от инфекций, помогая бороться со свободными радикалами и способствуя выработке коллагена для здоровой кожи.

Витамин A (бета-каротин)

Паприка содержит значительное количество бета-каротина, который в организме превращается в витамин А. Он необходим для хорошего зрения (особенно ночного), поддержания здоровья кожи, волос и ногтей, а также для функционирования иммунной системы.

Витамины группы B (особенно B6)

Эти витамины важны для метаболизма, функционирования нервной системы и выработки энергии. Витамин B6, в частности, участвует в производстве мелатонина (гормона сна) и нейротрансмиттеров, таких как серотонин и норадреналин, влияющих на настроение и уровень стресса.

Витамин E

Еще один мощный антиоксидант, который защищает клетки от повреждений, способствует образованию эритроцитов и заживлению ран.

Витамин K

Важен для свертывания крови и здоровья костей.

Минералы

Паприка содержит такие важные минералы, как железо (для профилактики анемии и образования кровяных клеток), цинк, магний, калий (для нормализации кровяного давления), кальций и фосфор (для крепких костей и зубов).

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