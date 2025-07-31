Чому різання цибулі змушує нас плакати? 9 з 10 людей цього не знають

Серед усіх фруктів та овочів, чи не найбільшими "драма-королевами" є цибулеві: цибуля, часник, порей, шалот та їхні різноманітні цибулинні родичі. Щойно ви починаєте їх різати, починаються справжні сльози.

Чому від різання цибулі у вас виникають сльози, пояснює РБК-Україна з посиланням на IFLScience.

Чому ми плачемо від нарізки цибулі?

Як ви, можливо, знаєте, наше тіло виробляє три типи сліз: базальні, емоційні та рефлекторні, і один з них ми можемо виключити досить швидко, оскільки, якщо ви не надзвичайно емпатичні, ви, ймовірно, не плачете від горя через те, що доводиться калічити бідний беззахисний овоч.

Цибуля також не відповідає за базальні сльози, які ви насправді проливаєте прямо зараз.

Таким чином, методом виключення ми маємо відповідь: різання цибулі змушує нас плакати рефлекторними сльозами: "вашими сльозами для промивання очей".

Залози під бровами виштовхують їх, коли ви чистите цибулю або коли пил потрапляє в око. Вони вимивають речовину, яка подразнює ваші очі.

"Це ті сльози, які течуть по вашому обличчю, коли ваша алергія розійшлася", - кажуть експерти.

Але що саме робить овочі такими подразнюючими? Насправді, це досить витончена (хоча, очевидно, невдала) захисна стратегія з боку цибулі і наука, що стоїть за нею, настільки складна, що нам знадобилося до 21 століття, щоб зрозуміти, як це працює.

Чому саме цибуля?

Розрізання цибулі - або її розчавлювання, або просто гризіння цілої, як яблука, якщо вам так подобається запускає каскад реакцій, що починається з вивільнення особливої амінокислоти під назвою S-1-пропеніл-L-цистеїн сульфоксид.

Ця амінокислота починає реагувати з водою та ферментами, що вивільняються з пошкоджених клітин цибулі, і це виробляє купу нових хімічних речовин, які нас зараз, чесно кажучи, не цікавлять, але також щось під назвою 1-пропенілсульфенова кислота. Це, своєю чергою, розкладається на газ під назвою пропанетіал S-оксид - і саме це є винуватцем наших сліз.

Тому що пропанетіал S-оксид - хімічна формула C3H6SO реагує з водою, утворюючи H2SO4, або сірчану кислоту. І вгадайте, де багато води? Правильно: у тих базальних сльозах, які постійно покривають наші очні яблука.

На щастя (або на жаль, залежно від того, як ви на це дивитеся) наші рогівки надзвичайно добре виявляють такі речі, вони насправді мають приблизно в 400 разів більше больових рецепторів на квадратний міліметр, ніж шкіра, тому цей кислотний "інтервент" негайно викликає потік рефлекторних сліз.