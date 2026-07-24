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В Администрации портов сделали заявление о работе морского коридора под ударами РФ

17:25 24.07.2026 Пт
2 мин
Какая ситуация сейчас с жизненно важным экономическим путём Украины?
aimg Роман Кот aimg Елена Бджола
В Администрации портов сделали заявление о работе морского коридора под ударами РФ Фото: Украинский морской коридор (Getty Images)
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Украинский морской коридор продолжает свою работу в сверхсложных условиях безопасности. Порты принимают торговые корабли.

Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины в комментарии журналисту РБК-Украина.

Работа Украинского морского коридора

Безопасная ситуация в Черном море остается сложной из-за системных российских атак на гражданскую портовую инфраструктуру и торговые суда, отметили в АМПУ.

"Это влияет на решение отдельных судовладельцев по заходу судов в украинские порты", - уточнили в Администрации.

В то же время Украина не вводила никаких ограничений на работу Украинского морского коридора. Он продолжает функционировать, а морские порты - обеспечивают обработку грузов, заверили в АМПУ

Что необходимо для стабилизации ситуации

Ключевыми предпосылками для улучшения ситуации являются усиление защиты от российских воздушных атак:

  • портовой инфраструктуры,
  • гражданского судоходства.

Именно фактор безопасности сегодня определяет решение судовладельцев относительно выполнения рейсов, отметили чиновники.

"Со своей стороны ГП "АМПУ" обеспечивает бесперебойную работу портов, оперативное восстановление поврежденной инфраструктуры", - заверили в АМПУ.

Также АМПУ совместно с Министерством по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины, ВМС ВСУ и Силами обороны Украины принимает все необходимые меры для поддержания функционирования Украинского морского коридора.

Напомним, в результате атаки 19 июля на судно Golden Leo, выходившее из порта Одессы, погибли четверо индийцев. Еще один находится в больнице в критическом состоянии.

Оккупанты 20 июля били по торговому судну под флагом Гвинеи-Бисау. Корабль выходил из украинского порта после загрузки кукурузой. Погибли 10 моряков.

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