В Администрации портов сделали заявление о работе морского коридора под ударами РФ
Украинский морской коридор продолжает свою работу в сверхсложных условиях безопасности. Порты принимают торговые корабли.
Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины в комментарии журналисту РБК-Украина.
Работа Украинского морского коридора
Безопасная ситуация в Черном море остается сложной из-за системных российских атак на гражданскую портовую инфраструктуру и торговые суда, отметили в АМПУ.
"Это влияет на решение отдельных судовладельцев по заходу судов в украинские порты", - уточнили в Администрации.
В то же время Украина не вводила никаких ограничений на работу Украинского морского коридора. Он продолжает функционировать, а морские порты - обеспечивают обработку грузов, заверили в АМПУ
Что необходимо для стабилизации ситуации
Ключевыми предпосылками для улучшения ситуации являются усиление защиты от российских воздушных атак:
- портовой инфраструктуры,
- гражданского судоходства.
Именно фактор безопасности сегодня определяет решение судовладельцев относительно выполнения рейсов, отметили чиновники.
"Со своей стороны ГП "АМПУ" обеспечивает бесперебойную работу портов, оперативное восстановление поврежденной инфраструктуры", - заверили в АМПУ.
Также АМПУ совместно с Министерством по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины, ВМС ВСУ и Силами обороны Украины принимает все необходимые меры для поддержания функционирования Украинского морского коридора.
Напомним, в результате атаки 19 июля на судно Golden Leo, выходившее из порта Одессы, погибли четверо индийцев. Еще один находится в больнице в критическом состоянии.
Оккупанты 20 июля били по торговому судну под флагом Гвинеи-Бисау. Корабль выходил из украинского порта после загрузки кукурузой. Погибли 10 моряков.