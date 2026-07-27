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Атаки РФ на порты и корабли угрожают продовольственной безопасности мира, - ООН

19:59 27.07.2026 Пн
2 мин
К чему привела эскалация российских ударов в Черном море?
aimg Елена Бджола
Атаки РФ на порты и корабли угрожают продовольственной безопасности мира, - ООН Фото: глава Департамента ООН по политическим вопросам Кайоко Гото (Getty Images)
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Совет Безопасности ООН собрался 27 июля на экстренное заседание из-за российских обстрелов гражданских судов в Черном море. Ситуация стала критической.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Департамента ООН по политическим вопросам Кайоко Гото.

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По ее словам, новая волна атак РФ на черноморские порты и торговые корабли создает серьезные опасности для глобальной продовольственной безопасности.

Гото заметила, что систематические удары терпят порты:

  • Одессы,
  • Черноморска,
  • Южного,
  • Измаила,
  • Николаева.

В июле было зафиксировано более 6 атак на гражданские суда, в результате которых погибли или были ранены 44 члена экипажей, заявила Гото.

Данные Конференции ООН по торговле и развитию свидетельствуют о росте на 20% мировых цен на пшеницу в июле. Они достигли самого высокого уровня с марта 2024 года, отметила она.

Россия убивает гражданских украинцев

С начала июля в результате российских воздушных атак в Украине погибли более 170 гражданских лиц. Также 1028 получили ранения.

По ее словам, под ударами оказались:

  • жилые дома,
  • детские площадки,
  • автозаправочные станции,
  • рынки,
  • логистические склады.

При этом Киев находится под постоянными обстрелами: в июле там погибли по меньшей мере 56 гражданских, еще 232 ранены, уточнила Гото.

Гото также указала на ежедневные атаки РФ на прифронтовые громады с применением управляемых авиабомб:

  • Донецкой,
  • Харьковской,
  • Сумской,
  • Херсонской,
  • Днепропетровской,
  • Запорожской областей.

В целом, по словам Гото, с начала полномасштабного вторжения России в Украину подтверждена гибель по меньшей мере 16141 гражданского лица, среди которых 803 ребенка, а также ранения 48 613 человек, в том числе 2960 детей.

Что предлагают

Представитель ООН призвала стороны возобновить дипломатические усилия.

"Мы призываем всех причастных возобновить диалог и всеобъемлющие переговоры, направленные на деэскалацию и достижение немедленного, полного и безусловного прекращения огня", - говорит Гото.

Это стало бы важным и необходимым шагом на пути к справедливому, длительному и всеобъемлющему миру в соответствии с:

  • Устава ООН,
  • международного права,
  • соответствующих резолюций.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о том, что Россия пытается превратить Черное море в зону дестабилизации. Страна-агрессор целенаправленно атакует гражданские торговые суда.

Украинский морской экспорт фактически остановился из-за российских атак на портовую инфраструктуру и иностранные коммерческие суда.

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