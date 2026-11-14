"Примитивный ход": Зеленский отреагировал на идею РФ по гуманитарной миссии в Константиновке

Россия хочет организовать гуманитарную миссию в Константиновке, чтобы наконец-то захватить этот город. Гражданских там почти нет, только военные.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

"Русская история о "мирном населении" в Константиновке - это рефлексии Путина на то, что он не смог захватить Константиновку. Абсолютно примитивный ход, потому что иначе он этот город получить не может", - сказал Зеленский.

По его совам, Путин просто хочет, чтобы украинские войска вышли из Константиновки, а россияне зашли и таким образом оккупировали весь город.

"Но мы здесь глубоко в материале и все учитываем. Я объяснил американским переговорщикам мою позицию по Константиновке. Люди там - это исключительно граждане Украины с оружием и граждане России, которые являются оккупантами и также с оружием. И там, внутри Константиновки, идут бои. Они мне привезли это предложение," президент.

Он отметил, что Украина делала все возможное, чтобы дать гражданским выйти из Константиновки.

Зеленский подчеркнул, что если Украина отдаст россиянам Константиновку, следующими их шагами будут другие города Донбасса. В этом состоит философия этой идеи.

"В Олешках у нас был один успех - самый важный: людей разблокировали, но не забывайте, кто их заблокировал и для чего? Россияне заблокировали людей, разместили там мины. Люди остались без еды. И это прекрасно, что мы разблокировали и вывезли оттуда людей. Но если посмотреть на спутниковые снимки, то вы увидите, что россияне, и вы увидите, что россыпь". Алешках. А что тогда будет с Константиновкой?", - отметил он.

Президент напомнил, что россияне уже полтора года не могут захватить Константиновку. В октябре они положили в своих штурмах 54 000 окупантов.

"Если бы им были важны жизни мирных жителей, они могли бы предложить какие-то подобные операции в селах, расположенных недалеко от Олешек. Но Россия не предложила ни одного из этих сел. А что они предложили? Константиновку. Зачем? Потому что после Константиновки будут Краматорск и Славянск. Они хотят уничтожить эти города, убить всех наших людей. Такая у них идея", - подчеркнул Зеленский.