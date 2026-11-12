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У Зеленского объяснили, зачем Путин предлагает гуманитарную миссию в Константиновке

16:53 12.11.2026 Чт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
У Зеленского объяснили, зачем Путин предлагает гуманитарную миссию в Константиновке Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
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Россияне могут предлагать гуманитарную миссию в Константиновке для того, чтобы как в Олешках ротировать своих военных.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил советник президента Украины Дмитрий Литвин в комментарии журналистам.

"Ну учитывая, что в Олешки они завели технику и ротировали военных под прикрытием гуманитарной операции, то ясно что они хотят в Константиновке. Но надо выяснить все детали", - подчеркнул он.

Что предшествовало

Напомним, сегодня российский диктатор заявил, что в Константиновке можно организовать гуманитарную миссию по образцу той, которая состоялась в Олешках Херсонской области.

По словам Путина, россиянам нужно пять суток на разминирование территории возле Константиновки.

Гуманитарная миссия в Олешках

Напомним, в Олешках с 27 октября по 1 ноября действовал гуманитарный режим прекращения огня. Его ввели при координации первой леди США Мелании Трамп.

В рамках операции в регион доставили необходимую помощь местным жителям, а также эвакуировали почти 800 гражданских.

Отметим, омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Украина рассматривает возможность проведения новых гуманитарных миссий на временно оккупированных территориях.

Кроме того, Лубинец рассказал, что Украина готовит возможность дополнительного безопасного выезда гражданского населения из временно оккупированных Олешек и соседних населенных пунктов.

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