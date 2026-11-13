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Лубинец ответил, готовят ли гуманитарную миссию для Константиновки

15:11 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Лубинец ответил, готовят ли гуманитарную миссию для Константиновки Фото: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец (Getty Images)
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Украинской стороне пока неизвестно о наработке гуманитарной миссии в Константиновке.

Как сообщает РБК-Украина, об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины.

"На сегодняшний день мне неизвестно о наработке такой миссии. Константиновка даже не звучала среди потенциальных населенных пунктов, которые мы могли бы обсуждать для ее реализации", - сказал Лубинец.

В то же время другой список по населенным пунктам на территории Херсонской области для такой инициативы у омбудсмана есть.

При этом Лубинец отметил, что на подготовку к гуманитарной операции в Константиновке могут уйти месяцы.

Он объяснил, что эта территория активно заминирована. Минирование происходит ежедневно, и в этом активно участвуют российские военные.

Поэтому любая гуманитарная миссия может начаться только после обеспечения режима тишины и разминирования.

"Но я не думаю, что пять дней - это срок, за который даже теоретически можно провести необходимое разминирование в Константиновке. Считаю, что времени понадобится гораздо больше. От нескольких недель до нескольких месяцев", - отметил омбудсман.

Напомним, во время встречи со спецпредставителями президента США 12 ноября российский диктатор Владимир Путин заявил, что в Константиновке можно организовать гуманитарную миссию по образцу той, которая прошла в Олешках Херсонской области.

В Кремле заявили, что российские оккупанты готовы приступить к разминированию Константиновки. На это вроде бы понадобится пять дней.

В Офисе президента Украины отметили, что россияне могут предлагать гуманитарную миссию в Константиновке для того, чтобы в Олешках ротировать своих военных.

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