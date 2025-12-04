ua en ru
Почему в РФ молчат о войне в Украине: эксперт дал объяснение

Четверг 04 декабря 2025 11:51
Почему в РФ молчат о войне в Украине: эксперт дал объяснение Фото: (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова, Юлия Акимова
Эксперт: Владимир Фесенко

Россияне практически не высказывают позицию по войне в Украине из-за "пассивного лоялизма". Большинство граждан поддерживает то, что скажет власть, и не проявляет активной гражданской позиции.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Двойная игра Кремля: как РФ "продает" США мирный план, а россиян готовит к войне".

Как пояснил политолог Владимир Фесенко, у россиян наблюдается некий пассивный лоялизм. Они поддерживают то, что скажет руководство. Им не нравится война, они хотели бы закончить войну, но война прямо их не касается.

"Поэтому они поддержат любое решение своего руководства. Так что у россиян нет здесь единой точки зрения, нет единой позиции. Но все же, к сожалению, общественное мнение в России не влияет", - сказал Фесенко.

Война РФ против Украины

Как известно, Россия ведет полномасштабную войну против Украины с 24 февраля 2022 года. Конфликт пользуется поддержкой большинства россиян: по данным опроса "Левада-Центра", уровень одобрения войны колеблется около 75%, и в апреле ее поддерживали три четверти населения.

Руководство РФ неоднократно заявляло о готовности к прекращению войны, однако выдвигало неприемлемые для Украины условия - в частности, вывод украинских войск из Луганской и Донецкой областей.

2 декабря в Москве состоялась встреча российского диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером, которая, по сообщениям, длилась около пяти часов.

СМИ отметили, что Путин опоздал примерно на 2,5 часа. Во время переговоров обсуждался мирный план по прекращению войны в Украине, разработанный после консультаций между украинской и американской делегациями во Флориде 30 ноября, включающий 28 пунктов.

После встречи помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что стороны пока не пришли к компромиссу по плану.

По его словам, важнейшим вопросом остаются территории, которые имеют значение как для России, так и для США.

В то же время российский спецпредставитель Кирилл Дмитриев охарактеризовал встречу как "продуктивную".

Уже недавно глава Кремля заявил, что Россия "в любом случае" захватит Донбасс, а также южные и восточные области Украины.

