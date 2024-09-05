В чем проблема с помощью на 50 млрд долларов Украине от Запада: объяснение политолога
Помощь в 50 миллионов долларов от Запада для Украины под вопросом. Однако Украина уже начала работать над этим вопросом.
Об этом в комментарии YouTube-канала РБК-Украина заявил глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
Фесенко объяснил, что во время поездки в США украинская делегация среди прочего также занималась вопросом предоставления Украине финансовой помощи на сумму 50 миллионов долларов.
Отметим, что Politico опубликовало информацию, согласно которой Запад может задержать предоставление финансовой помощи Украине из-за успеха вице-президента США Камалы Гаррис в предвыборной кампании.
"На самом деле политическое решение вот об этом кредите, залогом для которого должны быть российские активы. Кредит на 50 млрд долларов для Украины. Решение было принято на саммите НАТО. Политическое. Но его нужно юридически согласовать. Механизмы нужно согласовать. В чем там проблема? Это кредит не для нас, это кредит для стран, которые будут участвовать в этом пакете финансовой помощи. И они между собой должны разделить сколько и кто дает денег.
Он рассказал, что проблема состоит в том, что нет решения о том, как юридически оформить согласование интересов и механизмов.
Как всегда, когда речь идет о деньгах, торгуются. Проблема главная в этом. С чем я согласен в публикации Politico, то это то, что действительно сама эта инициатива появилась в связи с тем, что боялись победы Трампа. И потому хотели принять решение еще до выборов США, а поскольку сейчас результат может быть иным...Поэтому да, борьба за то какая у кого должна быть квота в этом кредите продолжилась и в определенной степени обострилась", - отметил Фесенко.
В то же время, политолог отметил, что надо понимать, что если вдруг Камала Харрис станет президентом и если Демократической партии США, например, удастся получить большинство в нижней палате Конгресса, тогда есть шансы на то, что мы получаем продолжение военной и финансовой помощи от США.
"Так что риски определенные. Это очень важная тема для нас. Эти 50 млрд очень важны. Я думаю Зеленский, когда будет в Штатах, будет встречать с Камалой Гаррис и будет говорить об этом обязательно. И сейчас я думаю тоже будет на международных встречах поднимать этот вопрос. Но все же это пока не так критично, как может сложиться впечатление после этой публикации (в Politico - ред.)”, - заявил он.
Напомним, что еще в начале июля была информация, что Еврокомиссия планирует "очень скоро" внести предложение о пакете кредитов на сумму 50 млрд долларов под зал замороженных российских активов для поддержки Украины, чтобы успеть до конца года завершить законодательную работу.
В то же время, отмечалось, что страны ЕС планируют предоставить до 60% необходимых средств на кредит для Украины.
Однако следует отметить, что данное заявление было оглашено еще до выхода американского президента Джо Байдена из президентской гонки. В то же время сейчас по данным Politico после объявления, что Гаррис будет выступать от демократической партии, процесс выделения средств несколько замедлился.
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