В ЕС срочно готовят предложение по кредиту Украине на 50 млрд долларов под активы РФ

Еврокомиссия планирует "очень скоро" внести предложение о пакете кредитов на сумму 50 млрд долларов под зало замороженных российских активов для поддержки Украины, чтобы успеть к концу года завершить законодательную работу.

Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства экономики .

"Начальный момент этого процесса очень срочный, - сказал он перед встречей министров финансов Евросоюза в Брюсселе. - Вот почему, а также из-за саммита G7 на следующей неделе, комиссия интенсивно работает над тем, чтобы как можно скорее, то есть очень скоро, вынести предложение на обсуждение".

ЕС ищет способы обойти противодействие поддержке Украины со стороны Венгрии, самой пророссийской страны ЕС, которая в настоящее время председательствует в блоке. Будапешт встал на пути миллиардов евро срочно необходимой военной помощи для Киева.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также ошеломил западных союзников, стремящихся создать единый фронт по Украине, когда в начале этого месяца он отправился в Москву для встречи с Владимиром Путиным.

Еврокомиссия, работает над механизмом, который будет гарантирован за счет резерва в европейском бюджете, но это возможно только до конца года.

"Непрерывность поддержки Украины является одной из важнейших особенностей этого нового пакета кредитов, поскольку мы хотим дать четкий сигнал о том, что страны G7 и другие страны мира продолжат поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - добавил Джентилони.

Кредит на 50 млрд долларов

Страны ЕС планируют предоставить до 60% необходимых средств на кредит для Украины в размере 50 млрд долларов.

Напомним, лидеры "Большой семерки" в ходе саммита в июне в Италии согласовали предоставление Украине кредита в размере 50 млрд долларов за счет доходов от российских активов, которые заморожены в странах Запада с начала полномасштабной войны в Украине. Деньги намерены передать Украине уже до конца 2024 года.