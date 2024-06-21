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Кредит для Украины на 50 млрд долларов: страны ЕС предоставят большую часть средств

Пятница 21 июня 2024 21:37
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Кредит для Украины на 50 млрд долларов: страны ЕС предоставят большую часть средств Иллюстративное фото: страны ЕС предоставят средства на кредит для Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны Европейского союза планируют предоставить на кредит для Украины в размере 50 млрд долларов до 60% необходимых средств.

Об этом заявил министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам чиновника, страны Евросоюза внесут от "50 до 60 %" от общей суммы кредита.

"Мы начнем обсуждать долю для США, Канады, Японии и Великобритании", - добавил Джорджетти.

Отметим, что такое заявление расходится со словами премьера Италии Джорджии Мелони, которая утверждала, что страны ЕС не будут принимать непосредственное участие в предоставлении Украине кредита в размере 50 млрд долларов.

Что предшествовало

Напомним, лидеры "Большой семерки" в ходе саммита на прошлой неделе согласовали предоставление Украине кредита в размере 50 млрд долларов.

Его планируют погасить за счет доходов от российских активов, которые заморожены в странах Запада с начала полномасштабной войны в Украине.

Средства намерены передать Украине уже до конца 2024 года.

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