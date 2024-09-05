В чому проблема з допомогою на 50 млрд доларів Україні від Заходу: пояснення політолога

Допомога в 50 мільйонів доларів від Заходу для України під питанням. Однак Україна вже почала працювати над цим питанням.

Фесенко пояснив, що під час поїздки до США українська делегація серед іншого також займалась питанням надання Україні фінансової допомоги на суму 50 мільйонів доларів.

Зауважимо, що Politico опублікувало інформацію згідно з якою Захід може затримати надання фінансової допомоги Україні через успіх віцепрезидента США Камали Гарріс в передвиборчій кампанії.

"Насправді політичне рішення от про цей кредит, заставою для якого мають бути російські активи. Кредит на 50 млрд доларів для України. Рішення було ухвалено на саміті НАТО. Політичне. Але його треба юридично узгодити. Механізми треба узгодити. В чому там проблема? Це кредит не для нас, це кредит для країн, які там будуть брати участь в цьому пакеті фінансової допомоги. І вони між собою мають розділити скільки й хто дає грошей. І отут виникла проблема", - пояснив політолог.

Він розповів, що проблема полягає в тому, що немає рішення про те, як юридично оформити узгодження інтересів і механізмів.

"Як завжди, коли йдеться про гроші, торгуються. Проблема головна в цьому. З чим я згоден в публікації Politico, то це те, що дійсно сама ця ініціатива з'явилася у зв'язку з тим, що боялися перемоги Трампа. І тому хотіли ухвалити рішення ще до виборів США, а оскільки зараз результат може бути інший...Тому так, боротьба за те яка у кого має бути квота в цьому кредиті продовжилася і певною мірою загострилася", - зазначив Фесенко.

Водночас політолог зауважив, що треба розуміти, що якщо раптом Камала Харріс стане президентом і якщо Демократичній партії США, наприклад, вдасться отримати більшість в нижній палаті Конгресу, тоді є шанси на те, що ми отримуємо продовження воєнної й фінансової допомоги від США.

"Так що ризики є певні. Це дуже важлива тема для нас. Ці 50 млрд дуже важливі. Я думаю Зеленський, коли буде в Штатах, буде зустрічати з Камалою Гарріс і буде говорити про це обов'язково. І зараз я думаю теж буде на міжнародних зустрічах підіймати це питання. Але все ж таки це поки не так критично, як може скластися враження після цієї публікації (в Politico - ред. )", - заявив він.